Un morto in moto e una donna in coma. Ancora sangue sulle strade di Milano

Ancora sangue sulle strade milanesi. A Cinisello Balsamo, una 35enne, residente a Monza, stava attraversando la strada, verso le 17.30, quando è stata investita dalla Citroën C4 guidata da una donna che stava procedendo da Sesto San Giovanni verso il sottopasso di viale Fulvio Testi. Caduta a terra, non ha mai ripreso conoscenza e si trova in coma, intubata all’ospedale Niguarda. Un’ora dopo, a Milano, in via Cassino, zona Qt8, un 53enne in sella a una Harley Davidson si è schiantato contro un autobus di linea dell’Atm. Arrivato al San Carlo in condizioni disperate, è deceduto in serata. Stando a una prima ricostruzione, il centauro non si sarebbe accorto della sosta dell’autobus 78, che ha tamponato, volando poi sull’asfalto. Sulla moto viaggiava anche un bambino di 11 anni: portato al Niguarda, sarebbe in buone condizioni.