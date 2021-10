Cagliari, 14 ottobre 2021 - Contrordine: nonostante in precedenza avessero annunciato un ritardo di 15 minuti, l'AZ1586 cioè l'ultimo volo Alitalia, partirà in orario e cioè alle 22,05. Selfie e foto tra i passeggeri arrivati al gate 3 dell'aeroporto di Cagliari Elmas per immortalare gli ultimi momenti della compagnia di bandiera. Sui 180 posti disponibili ne sono rimasti liberi appena 5 e in tanti, tra nostalgici e habituè, si sono recati in aeroporto per viaggiare un'ultima volta ancora con l'ormai ex compagnia di bandiera. Tra loro, al banco del check in di Alitalia a Cagliari c'è anche Luca, in coda per uno dei pochi posti rimasti: "Ieri non era disponibile nessun posto, quindi mi sono messo in lista d'attesa per poter prendere l'ultimo volo e salutare Alitalia. Volevo essere presente. Sono appassionato di trasporto aereo. Ho preso il primo volo nel 1972 con mio padre, era un Caravel della tratta Roma-Algeri e ora sono venuto a rendere omaggio a questa gloriosa, grandissima compagnia aerea". Ancora non sa se riuscirà a salire sull'aeromobile "ma dopo 49 anni mi sembrava doveroso provarci". Tra l'altro, "ho sempre viaggiato con Alitalia, pensi che ho ancora 400 mila punti del programma Millemiglia", afferma aggiungendo di provare comunque "tanta amarezza per i dipendenti e per i disastrosi management che l'hanno affossata. Forse in sede di commissione europea si poteva fare di più per conservare almeno il brand". Al check in c'è anche un distinto signore di Roma, venuto apposta dalla capitale per rientrare con l'ultimo volo dell'ex compagnia di bandiera. "

Alitalia, Ita si aggiudica il marchio per 90 milioni

Si è conclusa la procedura di offerta pubblica relativa al marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com. Ad aggiudicarsi marchio e dominio è stata Ita ad un valore di 90 mln di euro. La base d'asta era di 290 milioni, ma la prima asta era andata

deserta. Archiviata dunque la vecchia Alitalia, nasce Ita. Decollerà domani mattina alle 6.30 da Milano - Linate e atterrerà alle 7.45 a Bari il primo collegamento aereo operato da Ita, la nuova compagnia di bandiera che sostituirà Alitalia. "Addio cara vecchia Alitalia, si conclude oggi il tuo lungo viaggio", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook di Aeroporti di Puglia. "Per settantaquattro anni hai fatto volare milioni di passeggeri accompagnandoli in ogni parte del mondo - prosegue - Con le tue ali sei stata la casa e l'orgoglio di noi Italiani. Si chiude un'era in cui sei stata protagonista e se ne apre un'altra". "Domani, il primo volo della nuova compagnia Ita atterrerà a Bari e noi saremo lì ad attenderlo. Per aspera ad astra", conclude il post.

Dopo 74 anni addio alla compagnia di bandiera

È la fine di un'era. A 74 anni dal primo volo, il 5 maggio 1947 con un Fiat G12 Alcione, Alitalia chiude ufficialmente i battenti questa sera con un Cagliari-Roma che atterrerà allo scalo romano di Fiumicino poco prima delle 23. La storica compagnia di bandiera tricolore alza così bandiera bianca, e da domani sarà sostituita dalla nuova Ita, che parte molto più snella sia nel nome che nella flotta, e dunque nel personale: sono state infatti giornate tribolate, quelle passate, per gli ultimi passeggeri di Alitalia, per via dei disagi causati dalle mobilitazioni sindacali e del contestuale impegno per la formazione professionale presso la nuova compagnia aerea di parte del personale navigante. Tanto che un nuovo fondo per coprire la cassa integrazione per i dipendenti di Alitalia rimasti per ora a terra dovrebbe trovare spazio nel prossimo decreto fiscale. Tra proteste e malinconia, che il presidente di Ita Alfredo Altavilla proverà a smussare rilevando il marchio Alitalia, ("ma non è ancora arrivata la decisione finale da parte del ministero dello Sviluppo Economico").