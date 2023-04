Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2023 in Lombardia

Milano, 6 aprile 2023 – Pasqua e Pasquetta alle porte, tutto pronto per il menù di domenica o la grigliata di lunedì? Se qualcuno si fosse dimenticato qualche ingrediente fondamentale per le ricette delle feste, potrebbe essere necessario un salto al supermercato. E non sarà impossibile, perché molte catene resteranno aperte anche il 9 e 10 aprile, seppure con orari diversi. Il consiglio è comunque di controllare sulle pagine web dei singoli supermercati ed eventualmente telefonare per essere certi dell'orario. Ecco qualche informazione per la Lombardia.

Il volantino Aldi di Pasqua si conclude proprio sabato 8 aprile anziché la domenica, come di solito tutte le altre settimane dell’anno. E’ dunque probabile che non ci saranno punti vendita Aldi aperti a Pasqua 2023. Ma aperti a Pasquetta.

Bennet terrà i supermercati chiusi a Pasqua ma non a Pasquetta. Giorni e orari potrebbero cambiare in base alla località, per questo l'azienda invita a visitare il sito ufficiale per avere informazioni corrette.

Carrefour sarà aperto a Pasquetta, mentre a Pasqua solo alcuni esercizi commerciali – come Carrefour Express – e con orari ridotti. L’azienda invita comunque a chiamare il punto vendita per conoscere gli orari.

Le Coop e Ipercoop seguiranno indicazioni diverse per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, vista sia la divisione tra cooperative sul territorio sia l’abbondanza delle superfici. Meglio affidarsi ai siti ufficiali, dove gli aggiornamenti sono in tempo reale.

Il supermercato Conad sarà aperto a Pasquetta ma chiuso a Pasqua. L'azienda invita comunque a chiamare il punto vendita per conoscere gli orari.

Eataly Milano sarà chiuso a Pasqua, mentre a Pasquetta seguirà l’orario 8.30-23.

Esselunga sarà chiusa a Pasqua ma aperta a Pasquetta con orario 8-14 o 8-20.

Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma domenica i punti vendita dovrebbero restare chiusi. Il volantino con le promozioni parte martedì 11 aprile, ma non si capisce se sia indicativo di una chiusura doppia Pasqua-Pasquetta: meglio controllare il sito o passare dal punto vendita di fiducia nei giorni immediatamente precedenti.

Per la maggior parte aperti a Pasqua e Pasquetta: alcuni faranno l’orario normale, altri apriranno solo di mattina, altri ancora resteranno chiusi tutto il giorno. L’elenco completo è disponibile sul volantino di Pasqua.

Chiusi a Pasqua, aperti a Pasquetta, alcuni con orario normale altri con orario speciale. Un solo negozio Iper aperto a Pasqua: è il punto vendita di Monza Maestoso, più un supermercato di prossimità che non un grande ipermercato come sono tutti gli altri della catena.

Iperal terrà quasi tutti i negozi aperti a Pasqua con orario 8-13. Chiusi i punti vendita di Adamello, Castione, Civate, Fuentes e Rogolo Arredamenti. A Pasquetta, negozi aperti dalle 8 alle 1 o dalle 8.30 alle 20, tranne che a Domaso, Gravedona, Rogno, Rogolo, Rogolo Arredamenti, Sondalo e Sondrio.

Lidl ha comunicato ufficialmente attraverso il sito che tutti i suoi negozi resteranno chiusi a Pasqua. Ma saranno aperti a Pasquetta: controllare sul sito gli orari dei singoli punti vendita.

I supermercati MD resteranno chiusi a Pasqua e Pasquetta.

I supermercati Pam saranno chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta ma con orario 8-20.

Non ci sono comunicazioni ufficiali. Si consiglia di chiamare il punto vendita per sapere se è aperto e conoscere gli orari.

I supermercati Unes saranno chiusi a Pasqua, mentre il giorno di Pasquetta potrebbero subire delle variazioni d'orario. Meglio consultare il sito internet.