Superluna del Cervo, dove vederla lunedì 3 luglio in Lombardia e perché si chiama così?

Occhi al cielo domani sera, 3 luglio 2023, per non perdersi la Superluna o Luna piena del Cervo o dei Temporali che dalle 20,37 sarà ben visibile condizioni meteo permettendo ovviamente.

Si tratta di una Superluna perché apparirà di grandi dimensioni e di tonalità arancione visto che domani notte distanza tra Terra e Luna sarà minore del solito, 360.149 chilometri contro una distanza media di poco più di 384.000.

Perché si chiama così

La definizione affonda nella notte dei tempi quando noi umani eravamo giocoforza legati alle varie fasi della natura e l’aspetto della luna spesso comportava nuovi raccolti o semine. Secondo alcune fonti a battezzarla Luna piena del cervo furono i nativi americani. Luglio infatti è normalmente il mese in cui le nuove corna di cervo escono dalla fronte. Ma in altre zone è chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono perché si tagliava il fieno oppure iniziavano i temporali estivi . E’ queste sono solo le definizioni più popolari perché non c’è popolo che abbia battezzato con un nome originale la prima luna piena di luglio.

Superluna meridionale

Questa prima Superluna del 2023 sarà la Luna piena più meridionale dell'anno ovvero quella che si alzerà di meno sull'orizzonte italiano: da Roma, ad esempio, la vedremo raggiungere un'altezza massima di soli 20 gradi nella notte tra il 3 e il 4 luglio, tra le stelle della costellazione del Sagittario.

Quando vederla

Non appena l'ultimo raggio del sole alle 20.37 di lunedì 3 luglio se ne sarà andata la luna apparirà più grande del 5,8%, e più luminosa del solito. La luna piena del Cervo raggiungerà il massimo punto di plenilunio alle 00:39

Dove e come

L’ideale è trovare un posto rivolto a Est privo di inquinamento luminoso e magari a contatto con la natura, un prato ma anche un giardino o un terrazzo adorno di piante. Se vivi in città basta un punto che consenta di avere l’orizzonte libero.

Non solo luna

Luglio, secondo gli esperti di 3Bmeteo porta una staffetta tra i pianeti. Da una parte volge al termine il periodo di visibilità di Venere e Marte, ma verso fine mese ritornerà a brillare Giove, mentre per Saturno si avvicina il periodo migliore per osservarlo.