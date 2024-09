Superenalotto e i premi non riscossi, in Lombardia 9 vincite da 10mila euro sono da incassare

Milano, 10 settembre 2024 - Una manciata di giorni e poi il tesoretto del Superenalotto svanirà. In Lombardia di sono 9 premi da 10 mila euro ciascuno da riscuotere in fretta, anzi in frettissima.

Sono relativi all’iniziativa speciale “Un estate a Mille” che garantiva 1.000 premi da 10mila euro nelle estrazioni di di martedì 25 giugno; giovedì 27 giugno; venerdì 28 giugno e sabato 29 giugno.

Le vincite non riscosse

Le vincite non riscosse in Lombardia sono state realizzate a Brescia, Cardano Al Campo (Varese), Solbiate Arno (Varese), San Colombano al Lambro (Milano), Luino (Varese), Milano, Azzano Mella (Brescia), Asso (Como) e Seveso (Monza e Brianza).

Le scadenze per la riscossione dei premi sono il 23, 25, 26 e 27 settembre, in base alla data del concorso giocato

É importante – spiega Sisal - ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori.

Ecco i codici per i singoli premi e l’ultimo giorno utile per incassare la vincita.

Premi in scadenza il 23 settembre 2024

Brescia – 2003CMI100055

Cardano Al Campo - 3126bmi100017

Solbiate Arno - 9488apd1000133

Premi in scadenza il 25 settembre 2024

San Colombano Al Lambro – 2761ABO1010124

Luino – 9237AMI101091

Premi in scadenza il 27 settembre 2024

Milano – 0239BMI1030210

Azzano Mella - 3095AMI103074

Asso – 3620AMI103034

Seveso – 8270AMI1030100

Modalità riscossione SuperEnalotto

Se hai realizzato una vincita, aggiudicandoti uno dei Premi Speciali da 10.000 euro, devi recarti presso un punto di ritiro a scelta tra: Il Punto Pagamenti Premi più vicino a te oppure gli Uffici Premi Sisal dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13: in Via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma

Se hai realizzato la vincita con una giocata online, devi presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200 euro sarà autorizzato solo a seguito di una verifica da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se, invece, hai giocato in ricevitoria devi presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Il pagamento della vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento.

Anche in questo caso, la ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.