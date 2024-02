Superenalotto e Lotto di oggi sabato 10 febbraio 2024: combinazione e numeri vincenti

Milano, 8 febbraio 2024 – Jackpot a quota 59 milioni di euro per l’estrazione di oggi sabato 10 febbraio 2024 del Superenalotto. L’ultima sestina fortunata – per una vincita da oltre 85 milioni – è stata azzeccata nel novembre dell’anno scorso a Rovigo. Ecco tutti i numeri estratti nei concorsi di oggi di Superenalotto, Lotto e 10eLotto, con le relative quote.

Superenalotto

Combinazione vincente del concorso n° 23 del 10/2/2024

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Le quote

Superenalotto

Punti 6:

Punti 5+:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Superstar

Punti 6SB:

Punti 5+SB:

Punti 5SS:

Punti 4SS:

Punti 3SS:

Punti 2SS:

Punti 1SS:

Punti 0SS:

Lotto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto

Numeri vincenti:

Numero oro:

Doppio oro: