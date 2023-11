Superenalotto e Lotto di oggi, venerdì 17 novembre: sestina vincente ed estrazioni

Milano, 17 novembre 2023 – Riprende la corsa al jackpot del Superenalotto. Dopo che ieri, giovedì 16 novembre, in una tabaccheria di Rovigo, nel Veneto, è stato centrato un 6 da 85,1 milioni di euro (con una schedina da 3 euro), il popolo dei giocatori si rimette in caccia del superpremio.

Lo fa di venerdì, giorno dell’estrazione speciale ideata per sostenere la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna, con una cifra di partenza – si fa per dire – bassa, almeno rispetto alle altre vincite, 18 milioni di euro. Che nessuno è riuscito a portare a casa. La combinazione vincente – 14 75 70 63 89 23 con numero jolly 59 – infatti, non è stata indovinata da alcuno degli scommettitori.

Superenalotto: la combinazione vincente

14 75 70 63 89 23 Numero jolly 59

Le quote

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.157 di oggi:

Superenalotto

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 1 totalizzano Euro: 125.013,24

Punti 4: 280 totalizzano Euro: 457,94

Punti 3: 11.945 totalizzano Euro: 32,16

Punti 2: 204.851 totalizzano Euro: 5,81

Superstar

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 45.794,00

Punti 3SS: 38 totalizzano Euro: 3.216,00

Punti 2SS: 794 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 5.582 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 13.215 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.867 totalizzano Euro: 32.601,00

Vincite WinBox 1: 1.537 totalizzano Euro: 38.425,00

Vincite WinBox 2: 159.259 totalizzano Euro: 323.634,00

Totale vincite Seconda Chance: 10.939

Totale vincite WinBox: 160.796

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 19.300.000,00

Estrazioni del Lotto

Bari: 43 – 26 – 85 – 86 – 19

Cagliari: 33 – 59 – 87 – 27 – 72

Firenze: 51 – 44 – 7 – 90 – 23

Genova: 34 – 23 – 68 – 7 – 85

Milano: 44 – 14 – 13 – 40 – 35

Napoli: 17 – 51 – 46 – 75 – 62

Palermo: 3 – 25 – 73 – 64 – 24

Roma: 4 – 37 – 78 – 36 – 33

Torino: 2 – 49 – 3 – 1 – 36

Venezia: 8 – 25 – 84 – 51 – 57

Nazionale: 26 – 29 – 37 – 44 – 32

10eLotto

(Notizia in aggiornamento)