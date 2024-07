SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione e i numeri vincenti di oggi, martedì 9 luglio 2024

Milano, 9 luglio 2024 – Fumata nera per il SuperEnalotto. Oggi, martedì 9 luglio, il concorso numero 108 metteva in palio 45,9 milioni di euro per chi avesse centrato i sei numeri fortunati. Non si sono registrati né “6” né “5+1”, ma nemmeno “5”. Il jackpot per il "6" per la prossima estrazione sale a 46.700.000 euro.

L’ultima sestina vincente è stata centrata quasi due mesi fa, il 10 maggio, quando nei Quartieri Spagnoli di Napoli un fortunato o una fortunata ha centrato il super montepremi da 101 milioni di euro. Seguite con noi l’estrazione in diretta.

I sei numeri vincenti: 34 32 8 58 26 53

Numero Jolly: 25

Numero Superstar: 78

Punti 6: 0

Punti 5+1: 0

Punti 5: 0

Punti 4: 520 – 445,18 euro

Punti 3: 19.043 – 30,59 euro

Punti 2: 294.170 – 5,74 euro

6 stella (superbonus prima categoria): 0

5+1 stella (superbonus seconda categoria): 0

5 stella: 0

4 stella: 3 – 44.518 euro

3 stella90 – 3.059 euro

2 stella: 1.270 – 100 euro

1 stella: 8.437 – 10 euro

0 stella: 19.771 – 5 euro

Bari: 14 36 19 10 56

Cagliari: 15 40 90 62 17

Firenze: 28 19 84 5 62

Genova: 1 48 54 37 88

Milano: 35 32 6 15 63

Napoli: 15 21 47 38 76

Palermo: 19 25 58 29

Roma: 39 23 79 67 11

Torino: 27 22 18 82 57

Venezia: 26 25 79 3 71

Nazionale: 29 77 27 79 10

I numeri: 01 14 15 19 21 22 23 25 26 27 28 32 35 36 39 40 48 54 84 90

Numero oro: 14 Doppio oro: 14 36