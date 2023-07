Superenalotto, Lotto e 10eLotto, estrazione di oggi giovedì 27 luglio 2023: i numeri vincenti Nella precedente estrazione non è arrivato il sognato "6" milionario né il "5+1": per questo motivo il Jackpot in palio stasera per la sestina vincente è arrivato a 31,6 milioni di euro