SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 30 gennaio

Nuovo appuntamento con il SuperEnalotto, questa sera giovedì 28 gennaio, secondo concorso della settimana. Si va a caccia di un jackpot da 65,8 milioni di euro, cifra più che ragguardevole. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da soli tre euro.

Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Oltre al SuperEnalotto, sono in programma come di consueto anche le estrazioni di Lotto, Simbolotto e 10eLotto che seguiremo in tempo reale a partire dalle 20, con il disvelamento dei numeri dalla Sala Belli.

Superenalotto

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 44.329,20

Punti 4: 422 totalizzano Euro: 431,30

Punti 3: 16.609 totalizzano Euro: 32,81

Punti 2: 270.679 totalizzano Euro: 6,23

Superstar

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 3SS: 113 totalizzano Euro: 3.281,00

Punti 2SS: 1.562 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.908 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 26.215 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 102 totalizzano Euro: 5.100,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.355 totalizzano Euro: 46.065,00

Vincite WinBox 1: 2.138 totalizzano Euro: 53.450,00

Vincite WinBox 2: 236.778 totalizzano Euro: 481.068,00

Totale vincite Seconda Chance: 15.457

Totale vincite WinBox: 238.916

