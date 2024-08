Stazione di Giussago, sarà a pagamento il parcheggio della discordia

Giussago (Pavia), 19 agosto 2024 – I parcometri sono stati installati da tempo nel parcheggio davanti alla stazione di Giussago e dal 2 settembre entreranno in funzione. Sarà a pagamento l’area di sosta: un euro per l’intera giornata, domenica e festivi compresi. Con alcune eccezioni però. Non pagheranno, infatti, i residenti a Giussago e Certosa, mentre coloro che abitano a Borgarello, Zeccone, San Genesio, Vellezzo Bellini e Bornasco dovranno mettere mano al portafogli.

“E’ un gravissimo atto discriminatorio nei confronti dei pendolari dell'area Nord di Pavia – ha detto Emilia Furno, portavoce del Comitato parcheggio sbagliato che sta organizzando un sit-in di protesta per la metà di settembre -. Il Comune di Certosa di Pavia dopo aver appreso la notizia del pagamento del parcheggio antistante la stazione e dell’idea del comitato di organizzare un sit-in di protesta, ha stipulato un accordo con il Comune di Giussago che permetterà ai residenti a Certosa di godere dello stesso diritto di posteggiare gratuitamente nei pressi della stazione, creando di fatto dei cittadini di serie A e cittadini di serie B. Come comitato prendiamo le distanze da tale decisione: o pagano tutti i pendolari o non paga nessuno”.

“Si invitano tutti i cittadini residenti utenti della S13 che utilizzano il parcheggio – ha comunicato il sindaco di Certosa, Marcello Infurna -, di inviare una mail a comunecertosapv@gmail.com indicando la targa della propria auto, con in allegato il libretto di circolazione in fronte retro. In alternativa possono presentarsi di persona all'ufficio di polizia locale lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 10,30”. In questo modo per loro la sosta sarà gratuita