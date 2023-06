Sciopero Trenord venerdì 23 giugno, treni cancellati e bus sostitutivi: gli orari a rischio

Milano – Si annuncia una giornata di disagi per i pendolari che si spostano con i treni di Trenord domani venerdì 23 giugno: dalle 9 ci sarà infatti uno sciopero di 8 ore proclamato da alcune sigle del sindacato di base, Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie.

Gli orari

La protesta inizia alle 9.01 e finisce alle 16.59. I treni previsti per questi orari potranno subire variazioni, ritardi o cancellazioni, in base all’effettiva adesione alla protesta.

Treni cancellati

Trenord ha precisato che “i treni già in corso di viaggio alle ore 9, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10, termineranno regolarmente la corsa. I treni con orario di partenza antecedente alle ore 9, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10, potrebbero essere cancellati. I treni con partenza tra le ore 9.01 e le 16.59 potrebbero essere cancellati".

Bus per Malpensa

Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali con Malpensa da Cadorna, Centrale, Porta Garibaldi e l’S50 Malpensa-Bellinzona, Trenord ha previsto un servizio bus sostitutivo – senza fermate intermedie – che partirà però solo da Cadorna (da via Paleocapa 1) e, per quanto riguarda la S50, da Stabio (Varese). Trenord consiglia di consultare la app e il sito per avere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.