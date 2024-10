Sciopero treni il 12 e 13 ottobre 2024: orari e fasce di garanzia di Trenord e Trenitalia

Milano, 11 ottobre 2024 – Fine settimana di possibili disagi per chi viaggia anche a Milano e in Lombardia a causa di uno sciopero di 24 ore, sabato 12 e domenica 13 ottobre, indetto dai lavoratori del settore ferroviario, a livello nazionale. A rischio, dunque, i treni Trenord, Trenitalia e Tper. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb, come annunciato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Ecco tutte le informazioni.

ORARIO – Trenord ha informato che lo sciopero nazionale inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e durerà fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre. L'agitazione potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord.

FASCE DI GARANZIA – E ha sottolineato che “non sono previste fasce orarie di garanzia, trattandosi di giornata festiva”. “Si precisa - ha scritto l’azienda - che sabato sera arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21 e termine corsa entro le ore 22. Anche per i treni Regionali di Trenitalia, in Lombardia e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi variazioni”.

ORARI – Trenitalia ha spiegato che dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20:59 di domenica 13 ottobre si ferma il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper.

TRENI GARANTITI – Alcuni treni di Trenitalia a lunga percorrenza sono garantiti.

RIMBORSI – L’azienda ha fatto sapere che “i viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; oppure fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

Ai viaggiatori, inoltre, si ricorda che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti sarà possibile chiedere informazioni sui treni in tempo reale, oppure anche attraverso l’app di Trenitalia: la sezione Infomobilità, presente anche sul sito web, ma anche sull’app e sul sito di Trenord, sarà costantemente aggiornata con le modifiche subite dalle varie tratte. Come sempre in caso di sciopero, sarà contattabile anche il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Ma quali sono le motivazioni della protesta? Cub trasporti ha fatto sapere che si manifesta “per un rinnovo contrattuale di sicurezza, diritti, orari, salario e che imposti diversamente la visione del lavoro e del servizio ferroviario. Anche a partire dagli incidenti e l'immediata produzione di prevenzione”.