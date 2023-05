Sciopero dei mezzi domani venerdì 12 maggio: quali sono linee a rischio

Milano – Nuovo sciopero dei mezzi in Lombardia domani, venerdì 12 maggio. A protestare sono i lavoratori di Autoguidovie aderenti al sindacato Osr Faisa-Cisal, che incroceranno le braccia per tutta la giornata. La società di trasporti gestisce numerosi collegamenti tra Milano, Monza, Lodi, Pavia, Crema e Cremona: per i pendolari che usano questi autobus quindi si preannuncia un venerdì di disagi.

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea, dall’inizio del servizio fino alle ore 8,30 e quelle dalle 15 alle ore 18. Per quanto riguarda tutte le altre corse invece non saranno garantite. Potrebbero avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433.

L’ultimo sciopero che ha interessato Autoguidovie ha visto l'adesione del 44% del personale.