Sciopero in arrivo a dicembre: fermi treni, metro e taxi. Date e orari in Lombardia

Milano – Si prevedono giorni difficili anche questo mese sul fronte scioperi, in Italia e in Lombardia. Sono due le date da cerchiare in rosso: 13 e 15 dicembre. Per i pendolari e i viaggiatori la giornata più critica sarà venerdì 13 dicembre, a causa di uno sciopero generale che coinvolgerà treni, metropolitane, taxi, bus, ospedali e tutto il settore pubblico e privato. Escluso soltanto il settore aereo, che protesterà invece il 15 dicembre.

La protesta è stata indetta per “contrastare sul piano economico e del lavoro una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola”. Si preannunciano quindi ritardi, cancellazioni e variazioni in tutto settore dei trasporti: nel settore ferroviario, in particolare, i lavoratori incroceranno le braccia dalle 21.00 di giovedì alle 21.00 di venerdì. Coinvolti anche i servizi Trenord, Trenitalia e Atm a Milano.

La mobilitazione ha suscitato ancora un volta la rabbia del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha detto di essere pronto a intervenire sullo “sciopero generale fissato il 13, guarda caso, un altro venerdì, a pochi giorni dal Natale”. In più occasioni, Salvini ha annullato o ridotto la durata di alcuni scioperi, precettando i lavoratori. Questa volta però sono numerose le sigle sindacali coinvolte e lo spazio di intervento sarà limitato.