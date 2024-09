Sciopero aerei a Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio: voli cancellati e fasce di garanzia

Milano, 24 settembre 2024 – Giornata di disagi per chi si trova a viaggiare in aereo oggi, martedì 24 settembre: anche in Lombardia il personale aeroportuale e alcune compagnie aeree hanno aderito a uno sciopero di 24 ore (con fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21). Coinvolti nello sciopero ci sono i lavoratori di handling e vigilanza degli aeroporti, oltre che piloti e assistenti di volo di Wizz Air, Ita Airways e altre compagnie. Voli cancellati e ritardi a Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

A Malpensa sono stati cancellati oltre 70 voli. Qui lo sciopero riguarda i dipendenti di Ags Handling, Sirport global service e il personale di Sea, Airport Handling, Swissport e Aviapartner.

A Linate ne sono stati soppressi 14. Qui si astiene dal lavoro il personale di Sea, Airport Handling, Swissport e Aviapartner, con ripercussioni rilevanti sui voli.

L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è coinvolto dallo sciopero di Ags Handling e Alha Airport, mentre a Olbia protestano i dipendenti Geasar.

L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ricorda che, nonostante lo sciopero, vi sono delle fasce orarie protette durante le quali i voli devono essere garantiti. Queste fasce sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Per maggiori informazioni sull’operatività dei voli, i passeggeri possono contattare direttamente le compagnie aeree.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 24 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 settembre. In caso di volo cancellato per lo sciopero aereo del 24 settembre 2024, le compagnie aeree infatti dovranno fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o annullato potrà chiedere il rimborso.