Rigenerare le periferie. Megaprogetti green: vetrina da grandi firme

È Milano la capitale degli investimenti immobiliari che, negli anni cambiano di pari passo con le nuove esigenze di una città sempre più internazionale. La “città della Madunina“ attrae finanza e “big spender“ che investono su maxi-complessi residenziali green e di design.

Natura, estetica e risparmio energetico sono le tre parole che ispirano le nuove costruzioni. Il Bosco verticale ha fatto scuola. Crescenzago, ex area Rizzoli: entro il 2025 sarà completato il maxiprogetto urbanistico del visionario archistar giapponese Kengo Kuma. La struttura biofilica del futuro, in cui l’abitare e il lavorare dialogheranno armonicamente occuperà un’area costruita di 50.000 metri quadri, collegatissima al centro, (fermata Mm Crescenzago) strutturata in sei corpi flessibili, stratificati, ruotati e intrecciati tra loro, che degradano come anfiteatri naturali verso il Parco Lambro. Uffici, abitazioni, auditorium, spazi di co-working, hall riservate agli incontri di lavoro, ma anche ristoranti e lounge, negozi di lusso, un supermercato, un’area wellness, luoghi per temporary, spazi per eventi culturali e mostre.

A Milano 3, invece, sta prendendo forma Milano 3.0 – Next Generation Living, un altro grande progetto di sviluppo immobiliare, iniziato nel 2022 con fine prevista negli ultimi mesi del 2024, che punta sulla centralità del paesaggio promosso da DeA Capital Real Estate. Il complesso residenziale a Basiglio si compone di sei edifici connessi da un boulevard pedonale integrato con il paesaggio circostante, per un totale di circa 260 appartamenti in classe energetica A4. Rigenerazione urbana anche quella che Borio Mangiarotti e Värde Partners stanno realizzando, con un investimento di oltre 250 milioni di euro, su un’area di 330.000 metri quadrati fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie. Il nuovo quartiere è progettato da Mca – Mario Cucinella Architects, sarà completato entro il primo semestre 2025.

Anna Giorgi