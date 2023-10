Pavia, i ragazzi di oggi disegnano il quartiere di domani

Pavia, 19 ottobre 2023 – Il quartiere del futuro progettato secondo le indicazioni che arriveranno dai ragazzi di oggi. Supernova, società vincitrice con il progetto Pavia Next Gen del masterplan promosso da FS Sistemi Urbani per la rigenerazione e lo sviluppo delle aree comprese nell’ambito dell’ex scalo ferroviario di Pavia denominate “Scalo Rismondo” e “Scalo Trieste”, ha avviato la progettazione partecipata con le scuole di Pavia. Quattro gli istituti comprensivi e il liceo Taramelli che saranno coinvolti nel disegnare gli spazi che vorrebbero.

“Il coinvolgimento di alcuni ragazzi delle nostre scuole, dall'infanzia alla primaria, dalle medie al liceo, vuole rendere partecipi i bambini e i ragazzi, e dunque anche le loro famiglie, al processo di cambiamento di Pavia – ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi -: un'area ora dismessa come lo scalo ferroviario diventerà un quartiere per le famiglie, adatto e sicuro per i bambini".