Rho, inaugurato il refettorio sostenibile nella scuola media Fabrizio De Andrè

Rho (Milano), 12 aprile 2023 – Sostenibile e anti-spreco: è il nuovo refettorio inaugurato questa mattina da Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione, nella scuola media Fabrizio De Andrè di Rho.

Il refettorio è stato realizzato in un'ala della scuola che è stata completamente rigenerata con vernici ecologiche, pannelli per il contenimento acustico e il risparmio energetico, interventi per ridurre il consumo d'acqua e sulla tavola saranno serviti menù rigorosamente stagionali. Inoltre è stata creata anche un'area per consentire il lavaggio delle stoviglie, quindi eliminare il materiale usa e getta e ridurre la quantità di rifiuti prodotta.

Stamattina al taglio del nastro hanno partecipato Andrea Orlandi, l'assessore alla scuola Paolo Bianchi, l'assessore alla cultura Valentina Giro e il responsabile di Unità di Sodexo Luca Mazzilli.

Il refettorio rhodense ospita il concept Think Green di Sodexo, che mira a trasformare le mense delle scuole in ristoranti sostenibili attraverso allestimenti dedicati e messaggi formativi tipo, "divertiamoci a separare i rifiuti" o ancora "assaggiamo i legumi". Dopo il taglio del nastro gli alunni hanno mangiato per la prima volta nel refettorio.

"Questo progetto ha preso avvio nella passata amministrazione - commenta l'assessore Bianchi - il nuovo contratto di appalto aggiudicato a Sodexo prevede diverse migliorie: alcune legate alle strutture, come quella che abbiamo inaugurato, con nuove iniziative che consentono di garantire maggiore efficienza, e altre legate alla qualità del cibo, inserendo alimenti a chilometro zero e puntando sempre a tutelare la salute dei ragazzi".

Mangiare a mensa per gli alunni della scuola media di via Di Giacomo sarà l'occasione per acquisire buone abitudini alimentari e di rispetto dell'ambiente. "Il nuovo refettorio è un importante traguardo raggiunto insieme al Comune di Rho – spiega Mazzilli, responsabile Sodexo Italia - Attraverso la riqualificazione degli spazi inutilizzati e la riduzione della produzione di rifiuti, vogliamo avvicinare i bambini al rispetto dell'ambiente, oltre a favorire la loro socializzazione grazie a un luogo in cui poter mangiare e confrontarsi insieme".