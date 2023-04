Qatargate, Panzeri esce dal carcere e va ai domiciliari

A quasi quattro mesi dal suo arresto, l'ex europarlamentare del Pd Pier Antonio Panzeri uscirà dal carcere. Lo ha reso noto il suo avvocato Laurent Kennes, anticipandoo che Panzeri, arrestato con l'accusa di corruzione e riciclaggio di denaro nell'ambito del cosiddetto Qatargate, andrà ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico, non in Italia, ma nell'appartamento in cui risiede in Belgio, come deciso dalla Camera di Consiglio di Bruxelles.

L'ex eurodeputato socialista, ritenuto l'anima dello scandalo di corruzione in seno al Parlamento europeo e detenuto dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta belga sul Qatargate, a gennaio si era pentito, patteggiando con la giustizia un anno effettivo di reclusione che scatterà a processo concluso. Il politico dovrebbe uscire dalla prigione brussellese di Saint-Gilles nelle prossime ore.