La protesta dei trattori in Lombardia. Gli agricoltori: pronti a bloccare l’Europa

Milano, 30 gennaio 2024 – Si allarga anche alla Lombardia la protesta dei degli agricoltori contro le politiche dell’Unione Europea. Presidi e cortei sono segnalati a Voghera, Melegnano e Brescia. Gli agricoltori sono scesi in città coi loro trattori per manifestare su diversi temi, dal no alla carne coltivata e alla farina di grilli, alla tassazione che strangola il settore da cui stanno scomparendo gli alberi da frutto. Una protesta che si sta ripetendo in diverse città italiane ed europee e che si oppone alle politiche del governo e dell’Unione europea; si tratta di mobilitazioni spontanee che esprimono l’insofferenza di chi lavora nei campi verso un sistema che non è neppure in grado di garantire la copertura dei costi di lavoro.

La protesta a Voghera

Sono un centinaio i trattori del coordinamento nazionale “Riscatto agricolo” che da questo mattino sino al pomeriggio sfileranno lungo la “Camionale” «contro le imposizioni della Comunità europea che rischiano di farci chiudere» attaccano gli agricoltori.. Sono previsti cinque giri lungo il tragitto concordato con questura e Comune, i primi due alle 8.30 e 10.15 gli altri nel pomeriggio verso le 13.15, 15 e 17: via Kennedy direzione sud (verso il centro natatorio Dagradi), via Martiri della Libertà, via Rosselli, via Papa Giovanni, via Matteotti, viale Montebello, Rondo Quarleri, via Carlo Emanuele, via Zanardi Bonfiglio, via Kennedy, rientro all’ex caserma.

Protesta a Brescia

Da Brescia i trattori sono partiti verso Verona sfilando in corteo davanti al mercato ortofrutticolo. In sieme agli agricoltori lombardi molti colleghi provenienti dalle città del Veneto. Ecco perché protestano gli attivisti del ‘Comitato degli Agricoltori Traditi’ “Stop a carne coltivata e farine di insetti, siamo stretta nella morsa delle tasse e delle banche”, spiegano gli agricoltori autonomi del Cra.

Protesta a Melegnano

Anche a Melegnano (Lodi), raduno di agricoltori con i loro trattori. "Siamo qui per protestare contro le politiche della comunità europea che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura italiana. Così non possiamo andare avanti. Vogliamo farci sentire senza creare troppi disagi alla gente che va a lavorare tutti i giorni" spiega Gigi, uno degli agricoltori che ha scelto di partecipare alla mobilitazione odierna.