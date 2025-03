Pioltello, incendio in una villetta: danni ma nessun ferito

Pioltello, 9 marzo 2025 – Fiamme nel pomeriggio in una villetta nel cuore di Pioltello, soccorsi in codice rosso, ma l’allarme scattato per soccorrere eventuali feriti è cessato quasi subito: all'interno della casa, da tempo disabitata, non si trovava infatti nessuno.

L’incendio nello stabile, che si trova in via Leonardo da Vinci (angolo via cardinal Ferrari), è stato domato dai vigili del fuoco, giunti sul posto con diversi mezzi. A incendio completamente spento gli operatori cercheranno di individuare la possibile origine.

L’allarme è scattato a metà pomeriggio, quando molti residenti hanno segnalato telefonicamente fuoco e fumo dalla villetta, dove in passato aveva operato un professionista locale. Sul posto si sono diretti i mezzi dei Vigili del fuoco, soccorritori e Carabinieri. Nel corso delle operazioni di spegnimento, che sono durate un paio d'ore e cui hanno assistito numerosi curiosi, la via è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi.