Peste suina, già abbattuti 30mila maiali. Nel mirino in regione altrettanti cinghiali

In provincia di Pavia sono 6 i casi di positività alla peste suina africana accertati su cinghiali, 9 invece i focolai. In base ai dati diramati da Regione Lombardia, sono complessivamente 33.865 i suini abbattuti negli allevamenti: 13.365 negli 8 focolai, 7.500 in altri 8 allevamenti risultati correlati ai focolai e altri 13mila in via preventiva per interrompere la diffusione del virus. Sono invece 27mila i cinghiali da abbattere in regione, come obiettivo entro la fine dell’anno. E proprio per attuare gli abbattimenti previsti dal Piano straordinario 2023-2028 del Commissario per la Psa, all’inizio di ottobre Regione Lombardia ha stanziato 725mila euro, come contributo per lo svolgimento di attività di controllo del cinghiale e prevenzione della diffusione della Psa, con l’importo ripartito tra le diverse Province (escluse Sondrio e Monza Brianza).