Parabiago, un caso di Dengue: scatta la disinfestazione

Parabiago (Milano) - Ats segnala un caso di Chiukungunya a Parabiago: il sindaco interviene con l'emissione di un'ordinanza per la bonifica dell'area interessata.

A seguito della segnalazione da parte della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica di Ats Milano, in merito a un caso di infezione da Chikungunya in una persona residente a Parabiago, il sindaco Raffaele Cucchi ha attivato l'Unità di crisi locale ed emesso ordinanza per la bonifica dell'area interessata. L'infezione da Chikungunya è una malattia infettiva trasmissibile all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara del genere Dengue e comunque di arbovirosi. Tempestivo, quindi, l'intervento per intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica con la finalità di prevenire eventuali contagi in zona.

Il sindaco nella giornata odierna ha emesso un’ordinanza che prevede misure di bonifica attraverso interventi di disinfestazione nell'area individuata all'interno di un perimetro di strade comprese fra via Brescia, via Lodi, via Battisti, Venezia, Righi, Statuto, Galiei, Torricelli, Bergamo, Montello e Senato. L'ordinanza obbliga "tutte le persone della zona a provvedere alla rimozione dei focolai larvali e ai trattamenti larvicidi per i focolai non rimovibili nell’ambito di terrazzi, balconi, androni, cortili, porticati, ecc. o delle aree verdi di cui abbiano la proprietà o gestione. Inoltre si ordina ad Euro. PA Service di provvedere da subito nel plesso scolastico di via Brescia dell’Istituto Comprensivo Viale Legnano ad effettuare i trattamenti antilarvali previsti da ATS Milano Città metropolitana, quali misure di prevenzione e di limitazione della diffusione della zanzare, sulle aree in prossimità delle scuole. L'ordinanza interviene anche su comportamenti da adottare attraverso alcune precauzioni: evitare di far circolare gli animali domestici nell'area individuata in modo non vengano a contatto con possibili veicoli di infezione trattati; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone; all’aperto utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico; all’aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo alloggiare in stanze con le finestre chiuse o con le zanzariere alle finestre ed alle porte d’ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse; nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, aerando bene il locale prima di soggiornarvi. Fino alle 8:00 del 01 novembree fino a 3 ore dopo il termine del trattamento, il comune invita a restare al chiuso con tutte le finestre e tutte le porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di ricambio d’aria, evitando di stazionare all’aperto o di passeggiare nella zona di trattamento; non esporre indumenti, né prodotti alimentari, né piante rimovibili con prodotti dell’orto; coprire con teli impermeabili le colture pronte per il consumo negli eventuali orti presenti; spostare in locali interni, e tenere al chiuso, gli animali domestici d’affezione e gli eventuali animali di allevamento dimoranti all’esterno, e proteggere i loro ricoveri e suppellettili.

"Dopo la segnalazione dell'Ats – afferma Cucchi- abbiamo dovuto, purtroppo, intervenire tempestivamente e avviare una serie di interventi che mirano a prevenire ed evitare il contagio. I trattamenti di disinfestazione sono in corso, ma occorre assolutamente la collaborazione di tutti nell'attuare le azioni di prevenzione come indicato nell'ordinanza emessa."