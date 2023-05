Biglietti Trenord: da metà maggio vietato buttarli. Come funziona e cosa cambia con il Chip on Paper

Biglietti Trenord: si cambia anche in biglietteria, con un adeguamento alla formula già utilizzata dai canali online. Da metà maggio, infatti, i titoli di viaggio acquistati presso gli sportelli nelle stazioni dell’azienda di trasporti, nei punti vendita autorizzati e ai dispositivi self-service cambieranno formato: i tradizionali biglietti cartacei e magnetici saranno progressivamente sostituiti da biglietti caricati sul supporto ricaricabile “Chip on Paper”.

Una volta terminato il viaggio, i clienti dovranno conservare il Chip on Paper per riutilizzarlo, in biglietteria, alle self-service o presso i punti vendita autorizzati, caricando un nuovo biglietto per un nuovo viaggio.

L’innovazione segue quanto già introdotto per quanto riguarda i canali online. Da metà maggio – una data precisa ancora non c’è, ma sarà presto reso nota – al momento dell'acquisto di un biglietto ferroviario, Malpensa Express, Transfrontaliero i clienti dovranno indicare la data in cui intendono viaggiare.

I biglietti ferroviari e transfrontalieri a data fissa saranno utilizzabili solo nel giorno e per l’itinerario indicati all’acquisto, dovranno essere convalidati prima della partenza e avranno validità rispettivamente di 6 e 4 ore dalla convalida.

I biglietti Malpensa Express a data fissa non richiedono convalida, saranno utilizzabili per un viaggio, nel giorno e per l’itinerario indicati all’acquisto.

E se il mio viaggio dovesse saltare, per un qualsiasi motivo? O essere rinviato? Come faccio? In caso di cambi di programma, sarà possibile modificare – fino a un massimo di 3 volte – la data di utilizzo trasformando il biglietto presente sul Chip on Paper in un biglietto digitale da utilizzare da sito mobile o da App Trenord.

Il cambio data va comunque fatto entro le 23.59 del giorno precedente la data prevista per il viaggio.

Per verificare se sul dispositivo Chip on Paper sono presenti biglietti inutilizzati, basta avvicinarlo a una macchina self-service. In pochi secondi verranno mostrati i biglietti caricati.

Il Chip on Paper non ha alcun costo. Non ci sono limiti al suo utilizzo. Può essere usato tutte le volte che si acquista un nuovo biglietto Trenord (biglietti ferroviari, Malpensa Express, Transfrontalieri, integrati STIBM e Ivol, biglietti Gite in treno). Attenzione: non gettate mai il Chip on Paper, va riutilizzato a ogni nuovo acquisto.

No, il biglietto acquistato presso le Biglietterie Trenord, i punti vendita esterni Trenord o tramite le self-service verrà venduto direttamente su supporto Chip on Paper che potrà essere riutilizzato a ogni nuovo acquisto.