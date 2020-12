Milano, 25 dicembre 2020 - Sulla Lombardia è in arrivo una forte perturbazione che porterà neve su tutta la regione. Tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, sopraggiungerà infatti una perturbazione nord-atlantica determinerà infatti precipitazioni diffuse, anche nevose fino in pianura sui settori centro-occidentali. Si tratterà di una nevicata localmente importante in termini di accumuli (15-30 cm), tanto che Milano ha già convocato il tavolo per il piano neve. Negli ultimi anni non sono mancate le "imbiancate", anche a bassa quota. Ma nella memoria di tutti i lombardi resta scolpita una storica nevicata, quella del 1985. Il 13 gennaio si accingeva a inizafre quella che è poi diventata famosa per gli abitanti del Nord come la più grande nevicata del ventesimo Secolo. Un'ondata di freddo eccezionale che capovolse le sorti dell'inverno 84-85 fino ad allora risultato mite e poco perturbato.

Ci furono quattro giorni di una nevicata ininterrotta fino al 17 gennaio. In oltre 72 ore, caddero tra i 70 ed i 90 cm di neve. Il totale della coltre bianca caduta raggiunse livelli record: 20 centimetri a Genova, 30 a Venezia, 40 a Padova e Treviso, 50 a Udine e Vicenza, 60 a Biella, 80 a Bologna, 110 a Como, 122 a Varese, da 130 a 150 cm a Trento. A Milano, dopo 4 giorni e 3 notti di nevicata, il manto nevoso arrivava fino a 90 cm. Nevicò addirittura a Cagliari e in tutta la Sardegna. Non solo, si verificarono temperature siberiana sin dopo l’Epifania, con picchi negativi fino a -10° C. Milano restò bloccata per tre giorni, con le strade invase da bambini in slittino e buontemponi con gli sci. (Le foto della nevicata del 1985)