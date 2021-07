Dopo i temporali che ieri, fra pomeriggio e sera, hanno flagellato la Lombardia, provocando danni soprattutto nell'hinterland milanese e nella Bergamasca, oggi la situazione climatica è destinata a migliorare. L'anticipo di un week-end che vedrà l'alta pressione dominare su tutto il territorio, con temperature anche oltre i 30 gradi

Venerdì 9 luglio

Per oggi il Centro geofisico prealpino di Varese prevede il passaggio a tempo stabile con sole e qualche nuvola nel pomeriggio. Clima asciutto ma ventilato dai settori settentrionali, a garantire un minimo di sollievo. Le temperature massime saranno comunque in sensibile aumento, raggiungendo i 30 gradi su tutta la regione.

Sabato 10 luglio

Il sabato si annuncia ben soleggiato, con cumuli nelle ore più calde. La colonnina del termometro potrebbe alzarsi lievemente

Domenica 11 luglio

Non varierà il quadro rispetto alla giornata precedente, solo in serata, sulle alture, si potrebbe avere qualche pioggia. Rovesci e temporali, invece, potrebbero tornare a fare capolino sul territorio lombardo nella serata di lunedì.

Il resto d'Italia

Per oggi sono previsti residui fenomeni temporaleschi fino a metà pomeriggio su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e nord Veneto, ma con un quadro in rapido miglioramento anche in queste zone. Ampio e prevalente soleggiamento sul resto del Nord, con moderata nuvolosità in evoluzione nel corso della giornata sui rilievi appenninici e sul restante settore alpino.

Al centro e sud cielo generalmente sereno: qualche velatura solo fra Basilicata e Puglia, ma in attenuazione nel corso della giornata