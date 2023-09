Meteo Milano e Lombardia, l’estate settembrina dura ancora qualche giorno. Poi arriva la pioggia

Milano – Mentre a Milano, oggi domenica 10 settembre, splende il sole e la temperatura supera i trenta gradi, la settimana che sta per iniziare avrà un crescendo di instabilità, fino ad arrivare a piogge e temporali previsti per il fine settimana.

Ma andiamo con ordine: sulla Lombardia e sul resto dell’Italia oggi e anche domani continua l'estate con l'anticiclone africano Caronte. E dunque tanto sole e temperature in ulteriore aumento. Anche domani la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su gran parte del territorio nazionale; da segnalare soltanto qualche isolato rovescio pomeridiano sui confini alpini dell'Alto Adige. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Ma vediamo invece quali sono le previsioni più nel dettaglio per il Nord Italia.

Lunedì 11 settembre: atmosfera è sempre stabile grazie alla presenza dell'anticiclone Caronte. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso.

Martedì 12 settembre inizia il cambiamento, il tempo potrà peggiorare, il cielo sarà spesso nuvoloso e inoltre ci saranno dei temporali in Val d'Aosta e sul Piemonte più settentrionale. L’estate settembrina inizia a cedere il passo, con il ritorno di variabilità atmosferica. A partire da metà della prossima settimana duque saranno possibili rovesci e temporali specie su Alpi, Prealpi e pedemontane, contestualmente ad un calo delle temperature.

Mercoledì 13 settembre si svilupperanno e poi scoppieranno temporali sui settori alpini e localmente su quelli prealpini, sarà più soleggiato in pianura. Secondo il sito 3BMeteo “la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico su basse pianure occidentali, Prealpi occidentali e Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle basse pianure orientali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; su pedemontane-alte pianure e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.750 metri”.