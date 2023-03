Melzo, scoperto il piromane delle chiese

La chiesa di San Francesco

Melzo (Milano) 24 marzo 2023 - Le telecamere hanno registrato minuto per minuto il raid del piromane in chiesa e adesso l'uomo che ha appiccato il fuoco ai paramenti dell'altare in San Francesco a Melzo ha un volto. In azione, un cinquantenne della zona con problemi psichiatrici, in cura al Centro psico-sociale di Gorgonzola.

I precendenti

Altri due episodi sono a vaglio degli investigatori ma che a colpire sia stata la stessa mano anche al Sacro Cuore e in Santa Maria delle Stelle ci sono pochi dubbi: il copione è identico e i fatti ravvicinati. L'uomo è stato denunciato. Le immagini del sistema interno di videosorveglianza dei santuari sono state consegnate ai carabinieri di Pioltello dalla parrocchia.

Pericolo scampato

Sfumano così le ipotesi più temute, il gesto sacrilego e l'ombra dei riti satanici, don Mauro Magugliani aveva annunciato la chiusura delle porte in tutti gli edifici religiosi per precauzione dopo le messe, “se non si fosse trovato il responsabile”.