Marcallo, sgomberata dai rom la villa confiscata

Marcallo (Milano) – Si sono concluse alle 10.30 di questa mattina le operazioni di sgombero della villa confiscata in via Cavour a Marcallo con Casone. Undici le persone uscite dall’edificio sotto il controllo dell’Agenzia per i beni confiscati alla criminalità. Sette sono minorenni. A coordinare l’intervento è stata la Questura di Milano giunta a Marcallo con diversi uomini. A supporto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e la Polizia locale di Marcallo. E’ stata richiesta anche la presenza dei vigili del fuoco di Magenta e di un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate. Le operazioni si sono svolte tranquillamente, con l’eccezione di alcuni momenti di tensione all’atto dell’uscita dalla villa.

“Sono 22 anni che viviamo in questa casa – commentava una donna di origine serba della famiglia Iovanovich – il Comune per noi non ha trovato nessuna soluzione, adesso non ci resta che accamparci davanti al Municipio perché noi vogliamo che ci venga data una casa popolare. Ci sono dei bambini, i più piccoli hanno 5 anni”. L’Ats Veterinaria è intervenuta per la presenza di un cagnolino che è stato momentaneamente affidato ad una struttura per cani. Sul posto anche gli assistenti sociali del comune di Marcallo per valutare la situazione della famiglia con i minori al seguito. L’operazione di questa mattina segue quella avvenuta un mese e mezzo fa con le stesse modalità. Anche in quel caso si trattava dello sgombero di un edificio confiscato in via Grandi, sempre a Marcallo con Casone.