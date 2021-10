Savona - Liguria flagellata dal maltempo tra esondazioni, allagamenti e danni.

Torrenti esondati e ponte crollato

La situazione piu' critica si registra nell'entroterra savonese dove sono straripati il torrente Erro a Pontinvrea e Giusvalla e il Letimbro nella zona del Santuario alle spalle di Savona. A Quiliano risulta crollato un ponte. Nel capoluogo di provincia sono stati chiusi i ponti e la città è attualmente tagliata in due. Chiusa l'autostrada A6 tra Ceva e il bivio con la A10 in direzione Savona. Chiusa anche la provinciale del colle di Cadibona. Numerose strade del circondario sono interrotte a causa delle frane.

[4/10-8.40] #AllertaMeteoLIG



⚠️ Il Letimbro a Savona. Si segnalano allagamenti in città



⚠️ Criticità anche sull'Erro a Pontinvrea pic.twitter.com/qJKHo5R2Ax — Regione Liguria (@RegLiguria) October 4, 2021

Frana su un palazzo

A Rossiglione, nell'entroterra di Genova, una frana ha investito un palazzo ma al momento non ci sono famiglie evacuate. Problemi per gli allagamenti sull'autostrada A26.

Scuole chiuse

Scuole chiuse a Genova, Savona e nella maggior parte dei comuni interessati dal maltempo.

Sospese vaccinazioni

A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni anti Covid. L'Asl ha pubblicato on line l'elenco delle sedi chiuse al pubblico nelle zone a rischio esondazioni.

Elezioni, seggi aperti. Solo uno chiuso

ma non le elezioni amministrative, coi seggi che chiuderanno regolarmente alle 15 a Savona e negli altri comuni in cui si vota. Sospeso solo il seggio elettorale nella frazione di Santuario, nel Savonese. Lo ha confermato all'Ansa l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone che ha appena terminato il punto sull'allerta meteo in Liguria con il Dipartimento nazionale di Protezione civile. Secondo quanto appreso, Comune di Savona e prefettura stanno ragionando su uno spostamento del seggio per garantire il diritto di voto.

Sospesa circolazione treni

Rfi, la controllata di Ferrovie dello Stato che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, informa che è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino via Ferrania e via Altare tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria. I viaggiatori sono indirizzati via Genova/Torino. Trenitalia sta riorganizzando il servizio ed ha attivato l'assistenza dei passeggeri a Savona. Le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo.

Allerta da arancione a rossa

Sul settore centrale della Liguria e sull'entroterra e' in vigore l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse. Alle 14 si passerà ad allerta rossa su costa centrale (comprese Savona e Genova) e vallate padane del Ponente. Si prevedono precipitazioni molto intense (sull'entroterra savonese sono gia' caduti 400 millimetri di pioggia in 12 ore) e fenomeni distruttivi provocati dal vento, oltre che mareggiate sul Levante della regione. "Le prossime ore saranno molto delicate, e' previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova - ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook -. Come sempre vi terremo aggiornati in tempo reale: evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza". La perturbazione atlantica sull'Italia era stata preannunciata dal bollettino della Protezione civile con attenzione anche a Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

© Riproduzione riservata