Sono stati estratti i 15 codici vincenti del concorso settimanale del 26 agosto della Lotteria degli Scontrini, ognuno dei quali si aggiudica 25mila euro. L’Agenzia dogane e monopoli ha inoltre diffuso i codici vincenti dei 25 premi settimanali aggiuntivi da 10mila euro ciascuno.

I codici vincenti / PDF

Sono state Lazio e Veneto le regioni protagoniste del concorso settimanale del 26 agosto, il numero 18 da quando è stata introdotta la lotteria. Un premio da 25mila euro a testa è andato a Roma e a Padova. Si festeggia anche in Abruzzo, a Pescara, con un altro premio da 25mila euro. Approdano in Veneto anche due premi bonus da 10 mila euro, assegnati a scontrinti emessi a Treviso e a Rovigo. Doppia vincita con il bonus anche nel Lazio, a Roma e Viterbo.

Gli scontrini vincenti

Fra le 15 ricevute che hanno permesso di portare a casa un premio da 25mila euro il più ricco è quello il 18 agosto, da 697,85 euro mentre quello con l'importo più basso è quello stampato sempre il 18 agosto, da 15,62 euro.

Nei 25 premi da 15mila euro lo scontrino più "ricco" è quello da 2148 euro emesso il 17 agosto, mentre il tagliando fortunato dall'importo minore è quello del 19 agosto, da 9,27 euro.

La prossima estrazione sarà quella di giovedì 2 settembre 2021. Seguirà l'estrazione mensile di giovedì 9 settembre, quella in cui vengono messi in palio 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.