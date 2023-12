Lotteria di Capodanno, quando si estraggono i biglietti i vincenti e quanto si vince

Si chiama Lotteria Italia 2023 ma per tutta è la lotteria di Capodanno, l’evento più atteso e tra i più munifici dell’anno nell’ambito dei concorsi a premi nazionali. Circa un sesto degli italiani insegue la speranza di acquistare il biglietto fortunato per “cambiare vita”. Sono infatti quasi 7 milioni i ticket venduti con un + 10% rispetto al 2022. Lombardia prima in classifica per biglietti acquistati, poi Lazio e Campania. Buono l'incremento delle vendite online che comunque rappresentano meno dell'1,5% delle vendite. Un'immediata inversione di tendenza rispetto al 2022, quando le vendite avevano registrato un lieve calo (-5%) pur superando i 6 milioni di tagliandi.

Come acquistare il biglietto

Il singolo ticket costa 5 euro e può essere acquistate nei negozi autorizzati (ricevitorie, tabacchi, autogrill etc) oppure online. Il biglietto cartaceo è acquistabile fino alle 23.59 del 5 gennaio 2024, quallo online fino alle 23.59 del 3 gennaio 2024. Il prezzo è lo stesso. L’anno scorso il biglietto vincente da 5 milioni di euro è stato venduto a Bologna.

Estrazione

L'estrazione finale – ci sono state anche le estrazioni giornaliere con premi inferiori – avviene il 6 gennaio durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi condotta da Amadeus in prima serata su Rai Uno. L’elenco dei biglietti fortunati sarà comunque consultabile sul sito www.lotteria-italia.it.

I premi

Il montepremi totale non è stato ancora definito e dipenderà da quanti biglietti verranno venduti nei prossimi giorni. Il premio massimo non è comunque superiore ai 5 milioni di euro. Negli scorsi anni i primi 5 premi erano stati all’incirca i seguenti:

5 milioni di euro

2,5 milioni di euro

1,5 milioni di euro

1 milione di euro

500 mila euro

Sono comunque previsti molti altri premi minori che vengono stabiliti da un Comitato una volta comunicato l’intero ammontare dell’incasso ricavato dalle vendite dei biglietti.