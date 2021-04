Milano, 3 aprile 2021 - Festività di Pasqua in zona rossa per tutta Italia. Ma da martedì 6 aprile la mappa del Paese cambia ancora perché, dopo il monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità e le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, alcune regioni si spostano dalla fascia rossa a quella arancione. Si tratta di Veneto, Marche e la provincia autonoma di Trento. Resteranno ancora in lockdown, invece, le altre nove regioni attualmente in zona rossa, tra cui la Lombardia. Di queste, sette registrano numeri ancora sopra la soglia critica. In particolare, sette hanno dati di incidenza dei contagi oltre 250 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti. Si tratta di Valle d’Aosta (427), Piemonte (337), Friuli Venezia Giulia (331), Puglia (319), Emilia Romagna (296), Lombardia (269), Toscana (261). Un’altra (la Campania) ha un Rt (indice di contagio) superiore a 1,25. Mentre la Calabria superava questa soglia la settimana scorsa.

Da zona rossa a zona arancione

In base a quanto previsto dalla normativa, è obbligatorio rimanere nella fascia rossa per almeno due settimane. Per venire riclassificati, infatti, è obbligatoria la "permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive". Il passaggio poi è in zona arancione. Niente zone gialle: nel decreto Covid in vigore dal 7 aprile continua la sospensione di questa fascia di colore. Ma anche il passaggio automatico in zona rossa non solo delle regioni con Rt sopra 1,25 ma anche di quelle dove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

La Lombardia punta tutto sul 9 aprile

Per la Lombardia, che spera in un allentamento delle misure restrittive, il monitoraggio dell'Iss decisivo sarà venerdì 9 aprile: se i contagi saranno sotto la soglia critica di 250 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti, la regione potrebbe passare in zona arancione martedì 13 aprile. La scorsa settimana la Lombardia aveva 293 nuovi contagi. E questa settimana è scesa a 269. In zona arancione gli spostamenti sono concessi all'interno del proprio Comune o in Comuni diversi dai capoluoghi di provincia entro un raggio di 30 chilometri se si vive in centri con meno di 5.000 abitanti. Vietati tutti gli spostamenti, se non giustificati, dalle 22 alle 5 per via del coprifuoco nazionale. Riaprono i negozi che non vendono beni di prima necessità, ma restano ugualmente chiusi bar e ristoranti (solo servizio di asporto e consegna adomicilio).