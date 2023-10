Lodi, microchip e sterilizzazione gratis per cani e gatti. La guida completa

Lodi, 5 ottobre 2023 – La Lega Anti Vivisezione (Lav) e L’Erbolario, marchio di cosmesi noto in tutto il mondo ma nato e con sede proprio a Lodi, e sempre impegnato a non testare i prodotti sugli animali, insieme per una importante iniziativa contro ogni forma di abbandono. Sono tante le persone che posseggono amici a quattro zampe, siano cani o gatti, ma non tutti gli animali sono stati microchippati e iscritti all’anagrafe, come da obbligo in Lombardia, o sterilizzati, anche a causa del costo dell’intervento. Lav, dunque, col supporto di Erbolario, sta promuovendo una campagna di microchippatura e sterilizzazione gratuite.

L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Lodi e di ATS Milano, è in programma a Lodi domenica 8 ottobre 2023 dalle 10 alle 17.30 in piazza Pietro Zaninelli di fianco al Calicantus Caffè in collaborazione con la Clinica Veterinaria Città di Codogno. Durante la giornata di microchippatura gratuita, LAV allestirà un tavolo informativo e sarà presente con la propria ambulanza veterinaria.

Il microchip, obbligatorio per il cane in tutta Italia, e già anche per il gatto in Lombardia e in Puglia, è il modo migliore per ritrovare il proprio animale e identificarlo. Per ottenere la microchippatura gratuita bisogna essere maggiorenni, in possesso di un documento di identità e del codice fiscale.

Sarà presente un medico veterinario che inoculerà il microchip al cane o al gatto. La microchippatura dei gatti e dei cani più spaventati, verrà effettuata all’interno dell’ambulanza veterinaria di Lav, che sarà presente tutta la giornata.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico che contiene un codice numerico, rendendo così possibile l’identificazione del cane o del gatto. L’inserimento del microchip non comporta dolore per l’animale. Con la microchippatura l’animale viene iscritto nell’anagrafe che ne dimostra la proprietà. Le forze dell’ordine e i veterinari del servizio pubblico sono dotati di lettori di microchip che consentono di risalire all’identificativo dell’animale.

La sterilizzazione gratuita dei cani e dei gatti avviene in convenzione con cliniche veterinarie locali: i volontari distribuiranno dei voucher a famiglie precedentemente identificate che versano in situazione di difficoltà economica. La sterilizzazione infatti è in genere costosa e molte famiglie vi rinunciano. Il problema riguarda soprattutto, ma non solo, i gatti che non vivono in casa e che possono riprodursi in gran numero se vivono in stato di semilibertà. I gattili, infatti, nel periodo di riproduttivo, si riempiono di gattini che non sempre riescono a sopravvivere.

Il progetto ha la finalità di promuovere una corretta relazione con gli animali familiari a partire dalla scelta di inserire nella propria famiglia un cane o un gatto fino alla conoscenza dei loro diritti, degli obblighi di legge e dei doveri del detentore. E non solo, si propone anche di facilitare la comprensione della comunicazione di cani e gatti, di promuoverne la corretta educazione e di prevenirne l’abbandono ponendo l’accento sull’obbligo di identificazione dei cani nell’anagrafe degli animali d’affezione, nonché sull’importanza di quella dei gatti, già obbligatoria per legge in Lombardia e Puglia. I volontari Lav distribuiranno la guida “4 zampe che cambiano la vita” e inviteranno i proprietari di cani a partecipare (ove attivati) ai percorsi formativi organizzati dai Comuni ai sensi Ordinanza del Ministero della Salute 27 luglio 2021 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall'aggressione dei cani in modo da facilitare la gestione dell’animale e garantirne il benessere.