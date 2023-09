Lodi, incidente nella notte in viale Piave: ferite le due ragazze a bordo

Lodi, 28 febbraio 2023 – Auto si schianta fuori dalla carreggiata, ferite le due persone a bordo. Rovinoso incidente, nella notte tra mercoledì 27 settembre 2023 e il 28 settembre 2023, a Lodi, in viale Piave. La macchina dei soccorsi si è attivata per due ragazze di 24 e 31 anni che sono carambolate fuori strada, in mezzo ai rovi, con la propria auto e sono rimaste ferite. La dinamica e le responsabilità dell’accaduto restano al vaglio della Polizia di Stato, sul posto per eseguire i rilievi.

Sembra però che non ci siano terzi coinvolti. Il soccorso sanitario ha mandato, in aiuto delle due persone coinvolte, due ambulanze della Croce rossa di Lodi e un’automedica. Le malcapitate hanno riportato traumi di media gravità e sono quindi state ricoverate, per accertamenti e cure, al policlinico San Matteo di Pavia. Fortunatamente nessuna di loro corre pericolo di vita. Per recuperare e mettere in sicurezza il veicolo, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, arrivati con una autopompa.