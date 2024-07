I farmaci estivi preferiti dai lombardi: tutte le medicine da mettere in valigia

Milano, 1 luglio 2024 – Le medicine le hai messe in valigia? Domanda tra le più classiche di chi è in partenza per le vacanze. E non si tratta solo dei farmaci abituali ma anche di quelli “estivi” che in caso di necessità possono salvare una vacanza soprattutto se all’estero magari in Paesi extraeuropei.

I più previdenti o ipocondriaci tra gli italiani sono i lombardi che acquistano oltre tre milioni di confezioni di farmaci per l’emergenze tipiche delle vacanze.

Quali sono i medicinali estivi che i lombardi mettono in valigia? Soprattutto antimicotici, antibatterici e cortisonici (+3,9% nel trimestre 2023 rispetto al trimestre 2022, con ben 7,5 milioni di confezioni vendute in tutta Italia), mentre risultano in aumento da un anno all'altro gli antimalarici (+32% di vendite, 93.000 confezioni vendute), insieme agli antisettici/disinfettanti oculari (+12%) e gli antinausea (+7%, 2,2 milioni di confezioni vendute).

La classifica è stata stilata da Pharma Data Factory, che vanta la raccolta dei dati di sell-out della banca dati (Best) più puntuale ed estesa del mercato, con il 95% di farmacie monitorate e una rilevazione dei consumi reali di farmaci in Italia. L'analisi mette a confronto le performance dei principali prodotti raggruppati in classi di mercato venduti nelle farmacie italiane nei periodi giugno-agosto 2022 e 2023, fra cui vitamine, antivaricosi, corticosteroidi topici e otologici, antisettici, antipruriginosi, antimicotici, vaccini antimalarici, decongestionanti oculari e antinfettivi otologici.

Detto che la Lombardia guida la classifica degli acquisti di farmaci estivi al secondo posto troviamo il Veneto con 2 milioni di confezioni seguita dalla Campania con un milione e mezzo. Partendo la basso le più parche sono la Sardegna com 500 mila confezioni vendute, il Friuli Venezia Giulia (400 mila) e Basilicata (circa 100 mila).