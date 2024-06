Gente Cult, per un’estate in giallo: i romanzi più belli di John Grisham in edicola anche con Il Giorno In occasione del lancio di questa collana, Hearst Italia ha stretto una partnership con Editoriale Nazionale: si amplia così l’audience dei volumi del re dei gialli giudiziari americani che saranno veicolati anche con il nostro quotidiano