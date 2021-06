Uno skyrunner brianzolo è stato recuperato nella tarda serata di ieri in Grignetta dagli uomini del Soccoporso alpino. L'uomo, 50 anni, si trovava nei pressi del canale Angelina, all’inizio del sentiero Giorgio ma era disidratato e disorientato e quindi ha pensato di chiedere aiuto. Dopo l’attivazione, l’uomo è stato raggiunto in prima battuta da un soccorritore della Stazione di Lecco della XIX Lariana del Cnsas; altri due soccorritori sono partiti in supporto per accompagnarlo a valle. L’intervento si è concluso dopo un paio d’ore e la squadra è rientrata ai Piani Resinelli. L'ennesimo intervento giunge a pochi giorni dalla tragedia costata la vita a Elena Pina, la donna di 56 anni di Cassina de' Pecchi (Milano) precipitata sabato sulla Direttissima, la via attrezzata tra il rifugio Carlo Porta e il rifugio Rosalba.

Come ogni estate il lavoro delle squadre di soccorso è ormai senza sosta perché, come da tradizione, con la bella stagione sono tantissimi gli alpinisti e gli escursionisti che si regalato una puntatina sul massiccio della Grigna, tra le montagne più amate della Lombardia, un ineguagliabile mix di storia, bellezza e per di più facilmente raggiungibile in un'ora di auto da Milano.

Proprio per questo ancora una volta gli uomini del Soccorso alpino raccomandano di seguire alcune regole semplici ma utili per evitare di mettersi nei guai:

Pianificare l'escursione informandosi sulla difficoltà del sentiero in relazione alla propria preparazione fisica.

Controllare l'evoluzione del meteo di giornata prima di mettersi in cammino: sapere che potrebbe arrivare un temporale aiuta a pianificare meglio gli orari di rientro.

Informare familiari, parenti, amici sul programma dell'escursione. Portare il cellulare con sè, soprattutto se si parte da soli.

Partire con attrezzatura adeguata, che significa soprattutto scarponi o scarpe con grip da montagna, ricambio, un pile e una giacca a vento perché in alta quota il tempo può cambiare repentinamente e bisogna farsi trovare preparati.

Portarsi barrette energetiche, cioccolata o comunque alimenti ricchi di glouscosio, acqua o liquidi idratanti: in estate si suda molto e serve bere molto altrimenti si rischia di rimanere senza "benzina".