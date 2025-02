Giornata mondiale del gatto lunedì 17 febbraio: perché questa data e gli eventi in Lombardia

Milano, 5 febbraio 2025 - Lunedì 17 febbraio è la Giornata Mondiale del gatto. Secondo l’anagrafe animali d’affezione regionale, i gatti in Lombardia sono 423.040. A Milano, per ogni residente ci sono più o meno 30 gatti (43.327 ufficiali), ai quali si aggiungono 1.320 colonie feline con 20mila gatti, e un gattaro ogni 15,1 mici.

Perché proprio il 17 febbraio

Perché proprio il 17 febbraio è dedicato ai mici? Diverse le ipotesi: febbraio è il mese dell’Acquario, dominato da Urano, protettore di quegli spiriti liberi che, come i gatti, non amano sentirsi oppressi da regole troppo rigide. Il giorno 17, anche se non cade di venerdì, richiama quelle atmosfere arcane e superstiziose a cui il gatto è inevitabilmente legato da secoli. Qualche intellettuale raffinato ha però cercato un’altra interpretazione: in numeri romani il 17 si scrive XVII, che anagrammato diventa “VIXI”, cioè “vissi”, “sono vissuto e sono morto”, vale a dire il motto di coloro che hanno il beneficio di vivere sette vite e poter dire di essere morti più volte.

Secondo altri, la scelta del giorno 17 sarebbe invece da interpretare così: 1 volta morirò e 7 vivrò. Una teoria, quest’ultima, comprovata dal fatto che nei paesi nordici il numero 17 porta fortuna proprio perché significa “vivere una vita per sette volte”.

La Città dei Gatti

In occasione della Giornata Nazionale del Gatto, si tiene l’ottava edizione de La Città dei Gatti. Ideata da Excalibur, You Pet e Radio Bau, quest’anno i protagonisti saranno gli irresistibili mici Disney: dallo stralunato Stregatto (Alice) al perfido Lucifero (Cenerentola), da Gambadilegno (e sì, è un gatto!) a Oliver, fino a loro, indiscussi protagonisti, gli Aristogatti e il simpatico Malachia, il gatto di Paperino, senza dimenticare Si & Am, Figaro, Tibbs e anche i leoni!

Tutti loro saranno protagonisti della mostra allestita presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (dal 16 febbraio al 23 marzo a ingresso gratuito). In occasione della mostra sono organizzate visite guidate, incontri e laboratori per i più piccoli: il pubblico potrà anche votare la parrucca miciosa più bella tra quelle esposte e ispirate ai mici disneyani!

Eventi e iniziative speciali

Il Concerto in Miao si terrà il 2 marzo al Auditorium San Dionigi di Vigevano, sarà interamente dedicato al rapporto tra il jazz e i gatti. "Tutti quanti voglion fare jazz" cantavano i mici protagonisti de Gli Aristogatti e non a caso il brano sarà il cuore del concerto insieme a tante altre sorprese.

Il manifesto di questa edizione è stato realizzato da Enrico Faccini, disegnatore Disney che ha realizzato anche una cartolina speciale dedicata a Malachia, il gatto di Paperino. Manifesto e cartolina si potranno acquistare al museo devolvendo l’incasso in beneficenza a MondoGatto.