Gambolò, nasconde in casa oltre un chilo di hashish: arrestato 19enne

Gambolò (Pavia), 27 settembre 2023 – Nella sua abitazione di Gambolò nascondeva 5 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e 220 grammi.

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno tratto in arresto la scorsa notte un diciannovenne originario di Abbiategrasso (Milano) ma domiciliato a Gambolò, incensurato. Poco prima il giovane era stato fermato mentre, in sella alla sua bicicletta, si aggirava con atteggiamento sospetto nella zona di via Sabbione. Fermato per un controllo, era stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti 8 grammi di hashish. Un fatto che ha spinto i militari a procedere alla perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento dei 5 panetti di hashish, di un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Il diciannovenne, processato per direttissima questa mattina, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione e 3mila euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.