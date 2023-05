Chiara Ferragni posa seminuda. La critica di una 11enne: “Per farci notare dobbiamo metterci nude?”

Non è la prima volta che Chiara Ferragni pubblica una foto seminuda sulla propria pagina Instagram, con il legittimo presupposto che le donne abbiano una totale libertà, anche mediatica, di esporre il proprio corpo. L’ultima foto che ha pubblicato, tuttavia, ha suscitato una riflessione critica da parte di una ragazzina di 11 anni, Giulia Dedola, peraltro campionessa di equitazione.

All’immagine della Ferragni, che si fotografa davanti allo specchio senza reggiseno con una mano a coprire il seno e con indosso solo un paio di slip bianchi, la giovanissima ragazza scrive: “Io ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate, a maggior ragione che senso ha che lo faccia tu?”

"A parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue, quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari e danno messaggi sbagliati”, scrive Giulia. “Non c’è un senso a questa foto.

“Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette. Ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento non ne sarei per niente fiera. So che non leggerai le parole di una ragazzina però la Vitto (la figlia della Ferragni, ndr) avrà la mia età tra non tantissimi anni e queste sono foto che restano per sempre su internet. Non penso sia qualcosa di cui andare fieri far vedere il culo così. Scusa ma questo è il mio pensiero”.

Il messaggio della ragazzina, alla fine, è stato inondato di critiche da parte di moltissimi fan dell’imprenditrice digitali, ma ci sono anche molti che le danno ragione. La giornalista e caporedattrice del TG5 Elena Guarnieri le scrive: “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso”.