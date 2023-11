Eduscopio 2023, la classifica delle scuole superiori tra Milano e hinterland. Un liceo valtellinese è il primo in Italia

Milano, 22 novembre 2023 – A Milano perde il suo primato e scende al terzo posto il Sacro Cuore, il liceo classico paritario di “Comunione e liberazione”. È stato superato da due licei statali: il Casiraghi di Cinisello in vetta, seguito dallo storico Berchet. Mentre fra gli scientifici si scambiano il posto i due licei statali Volta e Leonardo che restano imbattuti. Da oggi 22 novembre è online l’edizione 2023 di Eduscopio (www.eduscopio.it), della Fondazione Agnelli con i dati aggiornati sulle scuole secondarie italiane di II grado, utile a famiglie e studenti per capire dopo la scuola media quali sono i licei e gli istituti tecnici e professionali che preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Gli esperti della Fondazione Agnelli hanno scelto di valutare le scuole in base al rendimento dei diplomati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti) per tutti gli indirizzi di scuola superiore e anche in base al tasso di occupazione e alla coerenza fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e i professionali. C’è infine un terzo indicatore, la percentuale di studenti diplomati senza essere mai stati bocciati. Per l’aggiornamento sono stati analizzati i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, in tre successivi anni scolastici (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).

Nel dettaglio della Lombardia Eduscopio 2023 monitora e coinvolge complessivamente (tra percorso università e lavoro) 195.000 diplomati delle scuole della regione, 60.000 diplomati delle scuole della provincia di Milano, 35.000 diplomati delle scuole della città di Milano. Ecco di seguito la classifica metropolitana, ricordando però che al primo posto assoluto in Italia c’è una scuola lombarda: il liceo delle scienze applicate Nervi di Morbegno, in Valtellina.

A Milano città e nella cerchia di 10 chilometri dal centro c’è il ribaltone: il Giulio Casiraghi di Cinisello statale salta in cima alla classifica e fa scendere al terzo posto il liceo classico paritario Sacro Cuore che perde il suo primato, superato da un altro liceo statale: lo storico centralissimo Giovanni Berchet, mentre scende al quarto posto un altro paritario l’Alexis Carrel. Al quinto sale il Carducci e sale anche il Primo Levi di San Donato Milanese che si piazza al sesto posto, scende in settima posizione l’Educandato statale Setti Carraro, ex scuola femminile fondata da Napoleone. Sale il Parini dalla decima posizione all’ottava, rientra in classifica il Beccaria al nono posto, mentre il Manzoni scivola in decima posizione.

Allargando lo sguardo all’hinterland, considerando dunque i licei classici entro il raggio di 30 chilometri dal centro città, balza in testa, dall’ottava posizione dello scorso anno, il liceo paritario Don Gnocchi di Carate Brianza, scende l’Antonio Banfi di Vimercate (statale). Si conferma al terzo posto il Casiraghi di Cinisello Balsamo, sale il Berchet, entra in classifica al quinto posto il Marie Curie di Meda, scende di una posizione il Legnani di Saronno, precipita dal secondo al settimo posto il Sacro Cuore, entra all’ottavo posto il Majorana di Desio, scendono al nono posto il Carrel e al decimo lo Zucchi di Monza.

Sul fronte dei licei scientifici, salta in testa il Volta seguito dal Leonardo, mentre il Sacro Cuore (paritaria) si conferma al terzo posto e il Vittorio Veneto al quarto. Sale al quinto l’Elio Vittorini entra in classifica al sesto posto il Leonardo Da Vinci di Cologno Monzese, scende in settima l’Albert Einstein e sale il Luigi Cremona. In fondo alla classifica due licei scientifici paritari, l’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni al nono posto seguito dal Sant’Ambrogio al decimo.

Sale in vetta il Gaetana Agnesi di Mercate, al secondo si piazza il Volta di Milano, al terzo il Versari di Cesano Maderno. Scende al quarto il Leonardo che lo scorso anno primeggiava anche nel raggio di 30 chilometri dal centro di Milano. Scendono di una posizione il Frisi di Monza e il Grassi di Saronno al sesto. Entra al settimo posto il Don Gnocchi di Carate Brianza e sale all’ottavo il Collegio della Guastalla. Scende al nono posto il Tosi di Busto Arsizio entra in decima posizione il Banfi di Vimercate.

Fra i licei scientifici delle scienze applicate (con informatica al posto del latino) arrivano solo conferme con in vetta l’Istituto della Comunità ebraica. Al secondo e al terzo posto si confermano il Breda di Sesto San Giovanni e il Sant’Ambrogio (entrambi paritari).

Liceo scientifico delle scienze applicate, Milano hinterland

Se si allarga lo sguardo all’hinterland, al primo posto si conferma l’Agnesi di Merate, al secondo il Banfi di Vimercate, al terzo entra il Monnet di Mariano Comense.

Fra i linguistici anche quest’anno si conferma in cima il Civico Manzoni, seguito da un’altra paritaria, Maria Consolatrice che passa dall’ottavo posto dello scorso anno al secondo. Al terzo posto si conferma il Setti Carraro.

In un raggio di 30 chilometri dal centro di Milano sale al primo posto il Crespi di Busto Arsizio, scende al secondo la paritaria delle Orsoline di San Carlo di Saronno. Tiene il terzo posto il Legnani, sempre di Saronno.

Fra i licei delle scienze umane al primo posto Maria Ausiliatrice, scende al secondo il Virgilio, al terzo il Bertrand Russell

Entra in classifica piazzandosi direttamente al primo posto fra i licei delle scienze umane nell’hinterland milanese il Calvino di Rozzano. Al secondo posto il Greppi di Monticello, al terzo il Marisa Bellisario di Inzago.

Il Virgilio mantiene il primo posto in città anche per l’opzione economico-sociale, seguito dal Tenca e al terzo sale l’Erasmo da Rotterdam di Bollate.

In un raggio di 30 chilometri, il Greppi si conferma al primo posto, così il Legnani al secondo e il Marie Curie resta al terzo posto.

Il Sacro Cuore mantiene il primo posto, salgono il Caravaggio al secondo e Brera al terzo posto.

Tra i licei artistici in vetta sale il Sacro Cuore, scende al secondo il Preziosissimo Sangue di Monza, sale al terzo il Candiani di Busto Arsizio

Fra gli istituti tecnici economici si conferma l’Alessandro Manzoni, secondo il Nicola Moreschi e terzo Maria Consolatrice. Fra i tecnici tecnologici il Bazzi in vetta, secondo e terzo posto rispettivamente il Carlo Cattaneo e il Piero della Francesca

Nell’hinterland gli istituti tecnici economici si conferma il Viganò di Merate, mentre si scambiano il primo e il secondo posto il Tosi di Busto Arsizio e il Monnet di Mariano Comense, mentre fra i tecnologici resta in testa il Greppi di Monticello, seguito dal Vanoni di Vimercate e ancora dal Monnet di Mariano Comense

Fra gli istituti tecnici economici sale al primo posto il Primo Levi di Bollate, sale al secondo l’Enrico de Nicola di Sesto San Giovanni e si conferma al terzo posto il Falcone-Righi di Corsico. Fra i tecnici tecnologici il Mattei di San Donato Milanese in vetta, al secondo posto l’Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni e terzo il Torricelli.

Fra gli istituti tecnici economici sale in vetta il Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, secondo il Gandhi Mohandas Karamchand di Besana in Brianza, terzo il Monnet di Mariano Comense. Anche fra i tecnici tecnologici al primo posto c’è il Marie Curie di Cernusco, al secondo il Monnet di Mariano Comense e al terzo di Mattei di San Donato.

Tra gli istituti professionali per i Servizi al primo posto c’è il Casati, scende al secondo il Carlo Porta e sale al terzo l’Amerigo Vespucci. Tra i professionali Industria e Artigianato sale al primo posto il Correnti, si conferma al secondo posto il Molaschi di Cusano Milanino, scende al terzo il Settembrini

Tra gli istituti professionali per i Servizi al primo posto resta il Collegio Ballerini di Seregno, sale il Casati e scende al terzo il Carlo Porta. Tra i professionali Industria e Artigianato il primo posto va al Facchinetti di Castellanza, scende al secondo posto il Parma di Saronno, stabile al terzo posto il Floriani di Vimercate.