Cybertruffa ai ragazzi: like su Instagram e Telegram in cambio di soldi ma non va a finire così, anzi...

Milano, 23 agosto 2024 – Cybetruffa, ultima (per poco) frontiera ai danni soprattutto dei giovani, moltissimi lombardi, sfruttando la loro passione per i social e la ricerca di un posto di lavoro che magari non richieda competenze specifiche e possa essere svolto comodamente da casa facendoti sentire anche un mini influencer.

A dar l’allarme è il Commissariato di Pubblica sicurezza online.

L’approccio

“Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?” è il messaggio d’approccio su Instagram e Telegram. “Rispondendo a questo messaggio – spiegano gli agenti - una presunta “reclutatrice” tenterà di invogliarti ad accettare un’allettante proposta di lavoro.

La proposta

“La nostra azienda sta reclutando dipendenti per un'opportunità di lavoro part-time da casa per seguire vari marchi che vogliono pagare per aumentare la loro popolarità seguendo i loro account Instagram. Basta seguire gli account consigliati che ti vengono forniti, dove puoi guadagnare da 100 a 500 euro al giorno, pagamento tramite PayPal o Postepay e tutto ciò di cui hai bisogno è Instagram e e Telegram. Se hai entrambi possiamo iniziare”.

L’esca e la truffa

La richiesta è semplice, il guadagno potrebbe non essere male e poi i social sono il pane quotidiano per molti ragazzi. In pratica si debbono “ vedere alcuni video, mettere “mi piace” e inviare alla reclutatrice come prova gli screenshot dell’attività svolta. In realtà – spiegano gli esperti del Commissariato online - si tratta di una truffa, resa credibile dai primi pagamenti che conquistano la fiducia dell’utente. La vittima del raggiro sarà successivamente indotta a versare una somma di denaro, con la scusa di sbloccare i guadagni conseguiti o di frequentare corsi di formazione, in altri casi persuasa a fornire dati personali e bancari per redigere falsi contratti di lavoro”. E la truffa così è compiuta.

Il consiglio

Spiegano gli agenti: “non rispondere, bloccare i messaggi ricevuti da mittenti sconosciuti e non aprire link che possono compromettere il tuo dispositivo”.