Milano, 3 giugno 2021 - Quattrocentomila prenotazioni in Lombardia, in una dozzina di ore, degli under 29 per vaccinarsi. Una voglia di sicurezza ma anche di libertà che sembra caratterizzare i nostri ragazzi che hanno risposto in maniera massiccia all'apertura della campagna vaccinale anche per loro.

Lo annuncia su Facebook Letizia Moratti, assessore al welfare e vice presidente della Regione Lombardia: "Successo per le prenotazioni alla campagna anti Covid per la fascia 12-29 anni, avviata ieri sera. Alle 10,45 di questa mattina si sono gia' raggiunte 406.231 prenotazioni".

In particolare, 43.259 per la fascia 12-15 anni, 123.576 per la fascia 16-20 e 239.396 per la fascia 20-29 anni.

"Anche questi dati - aggiunge - rispecchiano l'entusiasmo dei cittadini, in particolare dei giovani e delle loro famiglie, che giustamente vedono nella vaccinazione l'opportunità' di tornare a vivere la loro quotidianità in sicurezza per se' e per gli altri, oltre che di ripristinare le normali frequentazioni familiari. Uno straordinario esempio di senso civico che assume ancor più valore per la giovanissima età' dei testimoni di questo 'ultimo miglio' della campagna vaccinale di Regione Lombardia". L'adesione alla campagna ottenuta finora fa ben sperare per Moratti: "Possiamo guardare al traguardo del 30 luglio per ultimare almeno con la prima dose tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e che avranno aderito" conclude.

Prenotazione vaccino Covid: come fare online regione per regione. Quali documenti servono