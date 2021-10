Trieste, 15 ottobre 2021 - La lunga giornata delle proteste contro il debutto del Green pass obbligatorio inizia con scioperi e proteste un po' in tutta Italia. A partire da Trieste, dove per oggi è prevista una grossa manifestazione "capitanata" dai portuali della sigla Cptl.

Presidio a Trieste, porto bloccato da un migliaio di no Green pass

Ore 9 - Continuano ad aumentare le persone giunte al porto di Trieste per manifestare contro il Green pass. Un migliaio tra uomini e donne giunti da Milano, da Padova, da Varese, che lavorano nel settore della sanità, nel comparto pubblico, e poi vaccinati e no vax. E' eterogenea la folla che sta manifestando davanti ai cancelli del Varco 4 del Molo VII di Trieste. Aumentano anche le forze dell'ordine, giunte con autoblindo. Di fatto non sono i portuali ma il popolo dei no-green pass a bloccare da questa mattina gli accessi al porto di Trieste. Per ora, chi deve recarsi all'interno del porto per andare a lavoro, viene lasciato transitare, anche se deve farsi largo tra la folla che sta aumentando di ora in ora. Alcuni tir però, scesi dalla grande viabilità distante solo a pochi metri, hanno fatto marcia indietro. Tra i manifestanti striscioni, cartelli e slogan, contro "le terapie domiciliari negate", si legge, e ancora "cittadini liberi e non sudditi" e semplicemente "no al green pass". Le proteste si concentrano in particolare al varco del molo VII, completamente invaso dalla mobilitazione, e sono destinate a continuare per tutta la giornata.

Ore 7 - Un gruppetto di un centinaio di persone si sono radunate al varco 4 del porto di Trieste. Ma "non c'è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa", ha detto Stefano Puzzer conversando con i giornalisti all'ingresso del Molo 7°. Alcuni lavoratori portuali che non aderiscono alla manifestazione stanno in effetti regolarmente raggiungendo la loro postazione. I presenti sono ormai un migliaio e verso le 8 una parte si trasferirà in riva Traiana, dove si trova un altro ingresso portuale. A questo secondo scalo approdano i traghetti dalla Turchia, alcuni dei quali si sono trasferiti allo scalo francese di Marsiglia. La compagnia Msc ha trasferito partenze ed arrivi, per alcuni giorni, a Venezia. Gli ingressi al porto, però, non sono impediti. E tutto si sta svolgendo in tranquillità.

Nonostante il blocco totale non ci sia stato, circa "ottocento lavoratori sono fuori e un centinaio dentro, di fatto il porto oggi non sta funzionando" ha precisato Puzzer. "Sono entrate pochissime persone, della mia azienda solo due persone", spiega Michele Bussoni, un altro dei portuali. "Che il porto non funzioni si capisce dalle gru ferme e dal fatto che alcune navi sono state spostate in altri porti".

A Genova bloccato il varco Etiopia: lunghe code di Tir

Ore 9.30 - Una lunga coda di Tir provenienti per la maggior parte dall'Italia del Nord è bloccato in coda alle porte del varco Etiopia del Porto di Genova. Un centinaio di lavoratori no Green pass è in presidio da stamani alle 6,30 e sta bloccando l'ingresso ai camion che devono scaricare. Al momento nessuna tensione particolare ma molto malumore dei camionisti in viaggio dalla notte.

Ore 6.30 - Presidio al porto di Genova, dove alcuni lavoratori stanno bloccando le operazioni portuali al varco Etiopia, nel porto di Genova. Al momento l'operatività dello scalo è nulla. Al terminal nessun particolare problema. All'esterno della palazzina che ospita gli uffici permane il presidio dei lavoratori senza green pass mentre una cinquantina di camalli, che stamani stazionavano davanti ai cancelli, sono entrati.

Tensioni alla FiatAvio di Rivalta

Proteste anche alla FiatAvio di Rivalta Torinese. All'alba un centinaio di persone si è ritrovato dinanzi alla porta 10 dello stabilimento aerospaziale. Altri presidi - fanno sapere i sindacati - sono stati annunciati alla Pirelli di Settimo Torinese e alla Iveco di via Puglia.

Sciopero anche allo stabilimento di Susegana (Treviso) di Electrolux, dove la quota dei non vaccinati tra i 1.100 dipendenti diretti nell'impianto, è del 20%. L'adesione allo sciopero, nel primo turno, iniziato alle 5, riferisce la stessa Rsu, è stata tale da consentire l'attivazione di una sola linea di produzione sulle 4 totali. Fra i partecipanti alla protesta vi sarebbe una parte consistente dei 250 dipendenti con contratto a termine.

Braccia incrociate anche alla San Benedetto di Scorzè (Venezia). Alle 8 erano oltre un centinaio i lavoratori in presidio fuori dai cancelli di viale Kennedy. Il sindacato di base Usb prevede che nell'arco della giornata potrebbero essere quasi 200 i lavoratori che si asterranno dal lavoro, un 20% del totale, considerando che lo stabilimento di Scorzè conta circa un migliaio di dipendenti. La protesta, fa sapere un portavoce del sindacato di base, proseguirà ad oltranza fino a venerdì prossimo.

A Milano reggono i trasporti, monitorate tre piazze

Nel primo giorno di introduzione del Green pass per i lavoratori del settore pubblico e privato, nell'ora di punta mattutina, a Milano, non sono segnalate criticità nei trasporti, alle banchine e sulle strade, nonostante i timori dei giorni scorsi e il boom di malattie. Lo conferma la Polizia Locale che con le pattuglie attenziona la situazione e segnala tre presidi spontanei di lavoratori all'esterno o in prossimità di sedi dell'Atm: a Milano in viale Sarca e via Novara e a San Donato Milanese in via Impastato. In tutto si tratterebbe di alcune decine di persone, in via di deflusso e senza alcuna tensione. L'Atm ha precisato che la circolazione è regolare sia in metropolitana sia in superficie, per le linee di bus e tram, grazie al lavoro di riorganizzazione dei turni che ha permesso di assorbire l'assenza dei lavoratori che sono contrari al Green pass. Sono infatti 272 i lavoratori che hanno dichiarato di non avere il green pass per la giornata di oggi. Inoltre l'azienda ha registrato un aumento del 15% nell'apertura di giornate di malattia. Regolare anche la circolazione dei treni regionali Trenord. Sono 55 i lavoratori dell'azienda, di cui 37 tra macchinisti e capitreno, che ieri hanno comunicato di non possedere il Green Pass. Un dato che però non ha fatto registrare al momento ripercussioni sulla circolazione dei treni. Non sono stati registrati dall'azienda incrementi di assenze per malattie. A Milano, oggi, saranno sorvegliati speciali alcuni luoghi simbolo: il Tribunale, l'università Statale, il quartier generale di Assolombarda e la Stazione Centrale, le sedi sindacali (domani pomeriggio presidio della Cgil "a difesa" della Camera del Lavoro di corso di Porta Vittoria). A Palazzo di giustizia non si registrano disagi e code per entrate. Alle 10 è atteso l'arrivo di alcuni manifestanti No Green pass per un presidio di protesta indetto sui social network. Intorno all'edificio e' presente personale della Digos e le squadre di pronto intervento di Polizia e Carabinieri. Sempre in tarda mattinata dovrebbe tenersi un presidio all'Arco della Pace, in corso Sempione, l'unico che è stato preavvisato ufficialmente. Nel pomeriggio poi potrebbe esserci un altro raduno in piazza Fontana.

Roma, Barillari e Cunial si barricano negli uffici della Regione: "Mi devono far uscire con la forza"

"15 ottobre 2021, i libri di storia ricorderanno questa giornata come la GIORNATA DELLA VERGOGNA. Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone". Cosi' su Facebook il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, che insieme alla deputata Sara Cunial da ieri sera ha "occupato" gli uffici della Regione. "Da questo momento aspetto le forze dell'ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare - scrive Barillari - aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze. Io rispetto la Costituzione Italiana".

Intanto stamattina qualche decina di no pass questa mattina ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, a ridosso del centro di Roma, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il tentato blitz è avvenuto intorno alle 8: il gruppo di manifestanti, radunatosi spontaneamente e con cartelli scritti a mano, ha provato a invadere la carreggiata ma è stato bloccato e convogliato verso piazza di Porta Maggiore. Attenzione in città, oltre che sulla manifestazione autorizzata di Circo Massimo, anche su eventuali presidi spontanei.