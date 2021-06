Milano - L'Italia si è svegliata in zona bianca: anche la Valle d'Aosta ha (finalmente) potuto lasciare la fascia gialla. Ma non è l'unica novità di oggi: fino al 31 luglio (giorno in cui scade lo stato di emergenza Covid), non sarà più obbligatorio tenere la mascherina indossata all'aperto, tranne nelle "situazioni in cui non possa essere garantito ildistanziamento, si configurino assembramenti o affollamenti, ci si trovi negli spazi all'aperto di strutture sanitarie e in presenza di soggetti immunodepressi". Insomma, si tratta di passi avanti verso la normalità mentre l'ultimo monitoraggio del coronavirus in Italia ha segnalato come l'incidenza sia scesa a 11 casi ogni 100mila abitanti in 7 giorni a livello nazionale. Certo preoccupa la variante Delta, che si sta diffondendo abbastanza velocemente anche nel nostro Paese: diversi contagi si sono registrati dalla Lombardia alla Sardegna. Stando ai dati del report di venerdì dell'Iss, in poche settimane i casi si sono quadruplicati, arrivando al 16,8%. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha assicurato la massima attenzione del Governo su tutte la varianti auspicando una misura internazionale coordinata. Ma c'è preoccupazione tra gli esperti. gli occhi sono tutti puntati sui dati odierni del bollettino Covid, che arriveranno entro le 18.

Domenica, in Italia, si sono registrati 782 i positivi al test del coronavirus. Sono stete invece 14 le vittime in un giorno. Sono stati 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati: il tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.258.069, i morti 127.472. I dimessi ed i guariti sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a sabato, mentre gli attualmente positivi sono scesi a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone. Sul fronte ospedaliero sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto al giorno prima el saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.743, in calo di 28 unità rispetto a ieri.

Domenica, con 26.438 tamponi effettuati, sono stati 119 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività allo 0.4%. Sono calati i ricoverati nei reparti ordinari (-11, 258) e in terapia intensiva (-2, 62 in totale). I decessi sono stati due per un totale complessivo di 33.774 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono stati 47 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 12 a Brescia, 11 a Monza e Brianza, 9 a Varese, 8 a Bergamo, 6 a Cremona, 5 a Lodi, 4 a Mantova, 2 a Como, a Pavia e a Lecco e 0 a Sondrio. Intanto, la campagna vaccinale prosegue spedita: superate 6 milioni di somministrazioni di prime dosi. Complessivamente sono 8 milioni 720mila e 571 le iniezioni di vaccino somministrate ai cittadini lombardi, con una percentuale del 93,7% rispetto alle dosi consegnate. "Il vaccino è l'unica arma che abbiamo in questa battaglia. Raccomando ancora la massima prudenza nei nostri comportamenti quotidiani" ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti sul suo profilo Facebook. "Ancora una volta grazie a tutte le persone che si stanno adoperando per la nostra campagna vaccinale" ha aggiunto.

MARCHE - Crollano i contagi da Covid nelle Marche. A dirlo è il bollettino dell'epidemia da Coronavirus che oggi ne registra solamente tre: due nella provincia di Pesaro Urbino e uno in quella di Ascoli Piceno. Tredici invece quelli registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 796 tamponi: 357 nel percorso nuove diagnosi (di cui 117 screening con percorso Antigenico) e 439 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 3: nessuno nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione.

TOSCANA - In Toscana sono 244.219 i casi di positivita' al Coronavirus, 33 in piu' rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,01% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.242 (96,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.454 tamponi molecolari e 1.067 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,7% e' risultato positivo. Sono invece 1.847 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,8% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.115, -11,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 122 (2 in piu' rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 90 anni.

UMBRIA - Nessun nuovo caso di Covid in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 484 tamponi e 186 test antigenici analizzati. Emerge dai dati sul sito della Regione che evidenzia anche come tra domenica e lunedì non siano stati registrati nuovi morti. I guariti certificati sono stati invece 14 e gli attualmente positivi sono ora 777 contro i 791 di domenica. Immutato il quadro negli ospedali, con 21 ricoverati, tre dei quali nelle terapie intensive.

VENETO - Sono 20 i nuovi casi di contagio da SarsCov2 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun ulteriore decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 425.333, quello delle vittime a 11.612, stazionario. Minimi i casi diaumento dei ricoveri. +1 , per un totale di 266 unità, calano i pazienti delle terapie intensive che da 27 passano a 25 (-2).

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 2 i nuovi casi di Covid-19 su 721 tamponi processati nella giornata di ieri. Una positivita' e' emersa al tampone molecolare, l'altra al test antigenico. Da quindici giorni non vengono registrati decessi collegati al coronavirus per un dato che resta di 1.180 vittimeda inizio pandemia. Su 222.865 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.656 sono risultate positive. Le persone trovatepositive al test antigenico sono 26.209. I guariti totali sono73.534. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7 (uno in piu' rispetto a ieri) e 3 in terapia intensiva (uno in meno).

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e nessun nuovo caso positivo al Covid 19 in Valle D' Aosta. Il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia è, pertanto, di 11.685. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui positivi attuali sono 35 di cui uno ricoverato in ospedale e 34 in isolamento domiciliare. Nessun paziente è ricoverato, invece, in terapia intensiva. I guariti sono 11.177, uno più di ieri. Il totale dei casi testati e' di 66.120, i decessi da inizio epidemia di persone risultate positive al Covid sono 473.

ABRUZZO - E' pari a 1 (di 56 anni della provincia di Teramo) l'incremento dei nuovi casi positivi al Covid registrato oggi in Abruzzo, che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 74762. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71257 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 993 (-32 rispetto a ieri). 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 966 (-36 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 840 tamponi molecolari (1183569 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 225 test antigenici (505811). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.09 per cento. Del totale dei casi positivi, 18984 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (invariato rispetto a ieri), 19443 in provincia di Chieti (invariato), 18182 in provincia di Pescara (+1), 17446 in provincia di Teramo (+1), 586 fuori regione (-1) e 121 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanita'.

BASILICATA - Nessun nuovo contagio da Covid-19 in Basilicata è emerso nella giornata di ieri, quando sono stati processati 189 tamponi molecolari. Nella stessa giornata sono state registrate 66 guarigioni (di cui 63 relative a residenti in Basilicata). Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 3.011 vaccinazioni. Attualmente sono 288.252 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,1 per cento) e 154.992 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 443.244 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

PUGLIA - SU 4256 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 9 casi positivi (tasso di positività dello 0.2% contro lo 0,8% di ieri): 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.660.485 test. 243.135 sono i pazienti guariti. 3.472 sono i casi attualmente positivi.