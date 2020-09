Milano, 25 settembre 2020 - Sono 277 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore, due i decessi. Stando ai dati forniti oggi, venerdì 25 settembre, dalla regione Lombardia, i tamponi processati sono 20.431 (per un totale complessivo di 2.032.712). Ieri a fronte di 21.369 tamponi i nuovi contagi erano 229 nuovi casi, pertanto sale all'1,3% il rapporto tamponi/casi (giovedì era all'1% e mercoledì allo 0,85%). Dei nuovi contagi 55 sono "debolmente positivi" e 8 derivano da test sierologici. Dopo l'impennata di decessi di ieri (+10 in 24 ore), oggi i morti dell'emergenza Covid-19 sono 2, che portano il totale a 16.937. Dal fronte ospedaliero si registra una nuova flessione dei ricoveri: -1 in terapia intensiva (30 in totale), -3 negli altri reparti (300). Per quanto concerne guariti/dimessi oggi si attesta un incremento di 152, che porta il totale a 79.624, di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti.

I dati di venerdì 25 settembre

I dati delle province

Prima provincia per nuovi casi quella di Milano con 192 contagi, di cui 104 a Milano. Al secondo posto Brescia (+34), seguita da Varese (+31), Monza e Brianza (+28) e Pavia (+23). Incremento di 24 a Bergamo e di 10 a Como. Aumenti a una sola cifra a Mantova (+8), Cremona (+7), Sondrio e Lodi (+2). Infine in provincia di Lecco registrato un solo nuovo caso.

Mantovani: l'Italia sta tenendo, dobbiamo esserne fieri

Secondo l'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University."Noi teniamo e dobbiamo essere fieri di questo Paese che si è comportato con grande serietà. C'è un rimpianto, ed è un dolore per me: che altri Paesi non abbiano ancora imparato la lezione italiana". "Credo ci sia stata una sottovalutazione dell'esperienza italiana - ha spiegato intervenendo su Sky Tg24 - di quello che succedeva in particolare in Nord Italia, una delle aree più sviluppate dell'Europa e del mondo con ottimi sistemi sanitari messi in crisi. Siamo arrivati alla fine del primo tempo in piedi grazie al servizio sanitario nazionale". Tornando agli altri Paesi, "credo ci sia stata una grande sottovalutazione, quindi grande responsabilità", ha ribadito.

Lo studio sulle forme più gravi

C'è anche il contributo dell'Università di Milano-Bicocca, in sinergia con l'Asst di Monza, nel lavoro del consorzio internazionale di ricercatori, coordinati dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (niaid) e dalla Rockefeller University (New York), che ha scoperto perché alcuni soggetti con Covid-19 sviluppano una forma particolarmente grave di malattia. I risultati, pubblicati ieri su 'Science', contribuiscono anche a spiegare la ragione per cui i soggetti di sesso maschile contraggano forme gravi di malattia in misura maggiore rispetto alla popolazione femminile.