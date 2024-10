Prevenzione dei tumori al seno: controlli gratuiti alla Maugeri. Quando saranno e a chi sono rivolti

Pavia, 15 ottobre 2024 - In occasione dell'Ottobre rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, la Breast unit dell'Irccs Maugeri di Pavia, diretta dal professor Fabio Corsi, mette a disposizione visite senologiche gratuite dal 21 al 25 ottobre.

L'iniziativa è rivolta a donne con età superiore ai 35 anni, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza dell'importanza dei controlli regolari.

Gli obiettivi dei controlli

"La prevenzione è la nostra arma più efficace contro il tumore al seno - spiega il professor Fabio Corsi -. Una visita senologica permette di rilevare eventuali alterazioni in fase precoce, quando le possibilità di cura sono maggiori e meno invasive. È fondamentale che le donne, soprattutto a partire dai 40 anni, eseguano controlli clinici e strumentali periodici in centri specializzati come la nostra Breast Unit, dove possiamo garantire diagnosi accurate e un percorso completo".

In queste giornate, le donne che prenoteranno la visita potranno beneficiare di un controllo completo, effettuato dall’equipe della Breast unit dell’Irccs Maugeri Pavia.

Accertamenti integrativi

Le donne conoscono il proprio seno e l’autopalpazione può essere uno strumento utile. Tuttavia, il professor Corsi ricorda: "L'autopalpazione è utile, ma non sostituisce la visita senologica specialistica. Inoltre solo la mammografia o l’ecografia possono rilevare anche le lesioni più piccole o sospette. La Breast Unit di Maugeri Pavia ha competenze mediche e tecnologie avanzate per dare alle pazienti la migliore diagnosi possibile".

Prevenzione vuole dire consapevolezza, accesso ai controlli e anche correzione di stili di vita inadeguati. La Breast Unit Maugeri ha tutto il know how e le professionalità per accompagnare le donne in questo percorso.

Approccio preventivo

“Riteniamo che già in giovane età le donne debbano acquisire consapevolezza dell’importanza della prevenzione - conclude il professor Corsi -, e questo vale per tutte le donne, anche per chi si è sottoposta a chirurgia estetica e protesica. La prevenzione è uno strumento irrinunciabile per prevenire il tumore al seno e permettere una diagnosi precoce”.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa di prendersi cura della propria salute, facendo un passo concreto verso la prevenzione e la consapevolezza. Per prenotare lo screening gratuito dal 21 al 25 ottobre è sufficiente contattare Irccs Maugeri di Pavia allo 0382.592592 o al numero verde della Brest unit 800.775.371.

Gli altri esami

E, in occasione dell’Open Day sulla menopausa: venerdì 18 visite ginecologiche e servizi gratuiti all’ospedale di Vigevano e Voghera, consulenza ostetrica al consulturio familiare di Mortara e Pavia e visite psichiatriche nei Cps di Voghera, Stradella, Vigevano e Pavia. Al San Matteo, infine, sempre venerdì all’ambulatorio di diabetologia (Padiglione 8 - primo piano), dalle 9 alle 12 sarà possibile sottoporsi a valutazione del rischio di sviluppo di diabete a 10 anni, mediante questionario della Società italiana di diabetologia (SID), con misurazione di peso, pressione arteriosa, circonferenza vita e glicemia capillare. Non è necessaria la prenotazione.