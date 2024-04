Sostenibilità ambientale e raccolta differenziata, due studentesse lombarde premiate al concorso a fumetti ‘green’

Milano, 13 aprile 2024 – Anche due studenti lombardi fra i giovani premiati (provenienti da tutta Italia) del concorso a fumetti promosso da Cial e focalizzato sui grandi temi ambientali, sulle buone pratiche per il riciclo dei rifiuti e sulle caratteristiche dell'alluminio (materiale riciclabile al 100% e per infinite volte). Si tratta di Giulia Masolino del Liceo Artistico Lucio Fontana (classe 5C) di Arese, in provincia di Milano, con l’opera ‘Palingesi’. E Diana Bariselli del Liceo Artistico Paolo Candiani (classe 3G) di Busto Arsizio, in provincia di Varese, con ‘Ginny e la macchina del tempo’.

Giulia Masolino e ‘Palingesi’

‘Palingesi’ è l’’opera di Giulia Masolino. La piccola anima di un bambino arriva al cospetto della dea della morte, che la assorbe; la dea della vita la riporta in vita sotto forma di fiore bianco. Purtroppo, il fiore si ritrova a crescere in un’area molto inquinata, ma qualcuno si occuperà di lui: la cittadinanza, pronta a ripulire la zona per garantire al fiorellino la vita che si merita.

Diana Bariselli e ‘Ginny e la macchina del tempo’

‘Ginny e la macchina del tempo’ è l’elaborato di Diana Bariselli. Ginny ha dieci anni e sogna di fare l’inventrice come il suo idolo, Leonardo da Vinci. Sensibile al tema della sostenibilità ambientale, raccoglie e mette da parte lattine di alluminio, sicura che un giorno le torneranno utili per una delle sue invenzioni. Ed è proprio così! Con le lattine raccolte Ginny costruisce una macchina del tempo grazie alla quale viaggia fino al XVI secolo, conosce Leonardo da Vinci e insieme a lui progetta un dispositivo in grado di diminuire drasticamente il tasso d’inquinamento sul nostro Pianeta.

Il concorso

I grandi valori della sostenibilità ambientale, le buone pratiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, le straordinarie caratteristiche dell’alluminio (materiale riciclabile al 100% e riutilizzabile per infinite volte): questi i temi che hanno dovuto sviluppare nei mesi scorsi tanti giovani studenti per partecipare al coinvolgente concorso a fumetti AluComics – Il mio primo Graphic Novel.

Partito a inizio anno scolastico e appena conclusosi, il contest è stato promosso da CIAL- Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio in collaborazione con COMICON - International Pop Culture Festival, e coordinato dall’agenzia La Fabbrica Società Benefit, specializzata nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa.

Guidati dai loro docenti, gli studenti e le studentesse sono stati chiamati a realizzare una proposta editoriale a fumetti, dai toni decisamente green. Uno l’obbiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza delle tematiche connesse alla salvaguardia del Pianeta invitandoli a esprimersi con lo straordinario linguaggio del graphic novel. Sinossi, studio dei personaggi, tavole a fumetti e ovviamente cover art: compito non semplice ma sicuramente stimolante.

I partecipanti

E i numeri parlano da soli: hanno aderito all’iniziativa gli studenti di quasi 100 scuole secondarie di secondo grado presenti sull’intero territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. È poi spettato a una giuria selezionata il compito di individuare i 10 migliori elaborati (ex equo) fra tutti quelli pervenuti.

Per tutta la durata del concorso, il portale www.alucomics.it ha fornito online a ragazze e ragazzi i necessari suggerimenti ‘tecnici’ e ha consentito loro l’accesso a 4 Masterclass tenute da noti professionisti del settore: Daniel Cuello, Ratigher, Lorena Canottiere, Michele Foschini e finalizzate alla conoscenza dei principi di base del tema, ovvero: storytelling, regia, layout, struttura, disegno e sistema editoriale. Le loro lezioni sono state seguite complessivamente da oltre 2.250 studenti. I loro contributi (video e materiali didattici) si sono aggiunti a quelli delle altre artiste e artisti che sono diventati docenti della Nona Arte per Alucomics: Matteo De Longis, Alessandro Baronciani, Teresa Radice, Stefano Turconi,